Primeiro filme árabe da Netflix sofre críticas por ter personagem gay

Lançado há pouco mais de um mês, o primeiro filme de língua árabe original Netflix está causando polêmicas no Oriente Médio. Isso porque “Perfeitos Desconhecidos” traz uma série de histórias que quebram tabus por lá - incluindo um personagem gay.

Além da homosexualidade, também há cenas de infidelidade. Tudo isso foi lido como uma “tentativa de desestruturar a sociedade árabe” e foi necessária a intervenção da própria Netflix para defender o filme, segundo o The Hollywood Reporter.

“‘Perfeitos Desconhecidos’ é uma história fictícia que explora temas universais sem assumir uma posição moral, convidando o público a ter um diálogo e debate aberto. O filme aborda assuntos difíceis através da humanidade e do humor, liderado por um talentoso elenco árabe e focado na excelência criativa.” — Netflix, em comunicado de defesa a "Perfeitos Desconhecidos"

A produção egípcia é ambientada em Beirute, capital do Líbano e apresenta atores de diversos países árabes. O filme é um remake do sucesso italiano de mesmo nome.

Muitas estrelas egípcias manifestaram individualmente seu apoio ao filme e ao elenco, incluindo Hend Sabry, Ahmed Fahmy e Ghada Abdel Razek.

Por ser um serviço de streaming, a Netflix não precisou passar por nenhum tipo de censor local, bastando que ela classificasse o filme para maiores de 16 anos nos países do Oriente Médio.

O elenco do filme é bem diverso: da libanesa Nadine Labaki e a estrela egípcia Mona Zaki, ao jordaniano Eyad Nassar. Na direção, a estreia de Wissam Smayra como diretor de cinema.

Mas essa não é a primeira vez que a história de “Perfeitos Desconhecidos” é recontada: já foram feitos remakes em mais de 18 países, como Grécia, Espanha, México, Turquia, China, França, Coreia do Sul e Índia.

“Perfeitos Desconhecidos” apresenta um jantar de festa com amigos, que desmorona quando um grupo apertado de amigos concorda em deixar os seus telefones desbloqueados sobre a mesa, trazendo à tona interações suculentas e segredos sombrios. Isso porque eles concordam em compartilhar abertamente todas as chamadas e mensagens de texto e de voz conforme elas estiverem no celular.

