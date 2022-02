Por um detalhe, fãs pedem o crossover entre Grey’s Anatomy e uma série da HBO

Eric Dane, o eterno Dr. Mark Sloan, está vivendo o personagem de Cal Jacobs, em Euphoria, série da HBO MAX. Isso já fez com que os amantes de Grey’s Anatomy virassem suas atenções para a série adolescente.

No entanto, um detalhe fez ainda mais sentido para que houvesse um crossover entre Grey’s Anatomy e Euphoria: alerta de spoiler. Acontece que Cal acaba beijando seu melhor amigo que se chama Derek, um dos personagens da série médica.

Ou seja, tanto Mark, de Grey´s, quanto Cal, de Euphoria, tem um melhor amigo chamada Derek. Isso foi o bastante para que muitos fas acreditassem que um crossover entre as séries fosse perfeito.

Este drama médico da Disney + deseja destronar Grey’s Anatomy

Os dramas médicos há algum tempo são um sucesso. Um deles é Grey’s Anatomy, que já conta com 18 temporadas, e ainda não data para finalizar. Surfando nesta onda, a Disney+ lançou, em 2021, a série Doogie Kameāloha, que pretende se tornar a próxima série médica de sucesso.

Assim como Grey’s Anatomy, o drama acompanha a vida de uma jovem médica. Só que a protagonista é uma adolescente de 16 anos, super inteligente, que consegue ingressas na carreira de médica, antes de terminar o ensino médio. Será que este drama tem folego suficiente para desbancar Grey’s? É o que as próximas temporadas deve revelar.

