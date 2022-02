Otaviano Costa passa mal e é internado às pressas

Otaviano Costa está de emissora nova e, no dia 7 de maio, ele estreia no comando da nova temporada do “Cozinhe se Puder - Mestres da Sabotagem”, no SBT. Porém, nesta semana, o famoso usou o seu perfil do Instagram para revelar um grande susto que passou nos últimos dias.

Na última sexta-feira (18), o novo apresentador do canal de Silvio Santos passou mal e acabou deixando as gravações do reality show gastronômico. “Eu levei um susto, pois cheguei para gravar o meu programa, o ‘Cozinhe se Puder’, no SBT […]. Tudo certo para no sábado estar gravando o primeiro programa, mas comecei a passar mal. Me pareceu uma grande gripe, de dor no corpo, calafrios, ânsia de vômito”, declarou ele, nos stories do Instagram.

Otaviano Costa contou que ao sentir os sintomas ligou para o seu médico. “Liguei para meu médico, fui para o pronto-socorro e fiz os exames. Os exames vieram todos ruins. Na mesma hora, o médico e seu time disseram: ‘Otaviano, fique internado aqui, vamos ver o que aconteceu. Suspeita de covid-19 e de muita coisa’. Fiz uma bateria de exames e a covid foi descartada”.

Segundo a assessoria do SBT, o apresentador do “Mestre da Sabotagem” “está ótimo” e as gravações do programa já começaram. “Hoje começa, oficialmente, um novo ciclo em minha vida! É bom demais estar de volta à emissora onde tive meu primeiro emprego na TV e descobri minha paixão pelo mundo do ‘color bar’! Bora com tudo”, escreveu Otaviano.

“Era a hora certa para voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criada e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem, me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, na emissora onde tudo começou para mim”, comemorou Otaviano Costa.

Com formato da Discovery Networks, o programa é uma competição gastronômica que já exibiu 15 temporadas nos Estados Unidos, sendo que sete já foram exibidas no Brasil. “Fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. Bora todo mundo pra cozinha!!”, afirmou Otaviano.

Reprodução/SBT Sergio Marone deixa a apresentação do "Mestres da Sabotagem", do SBT

No “Cozinhe se Puder - Mestres da Sabotagem”, os competidores disputam para descobrir quem é o verdadeiro mestre da sabotagem. A cada programa quatro cozinheiros disputam um prêmio de até R$ 25 mil. Os competidores batalham em três provas eliminatórias e só um deles sai de lá com o dinheiro no bolso.

Durante a competição acontecem diversos leilões de produtos e ingredientes bem inusitados e quem der o maior lance vai poder sabotar um concorrente. Ao fim de cada prova, o chef Giuseppe Gerundino faz a avaliação dos pratos e elege o pior, sem ter ideia do que aconteceu na cozinha. No final, o vencedor sairá com o saldo em dinheiro que ele guardou e o título de Mestre da Sabotagem.

