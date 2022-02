Na festa do líder no ‘BBB’, PA fala sobre relacionamento com Jade

Como toda quarta-feira, ontem (23) foi dia de festa do líder Lucas na casa do “BBB 22″. O momento serviu de palco para uma conversa entre Paulo André e Eslovênia sobre o relação do atleta com a influenciador Jade Picon.

PA e Eslo conversavam dentro da limusine. Os dois falavam sobre viagens quando a sister o interrompeu e perguntou: “Por que você não fala mais?”. “Como assim?”, rebateu Paulo André. “Nada”, responde a sister.

PA insistiu para que Eslovênia perguntasse o que queria saber. Ela, então, revelou: “Queria que você falasse, eu, você, Lucas, Jade...”, disse Eslovênia, que mantém um relacionamento amoroso com o líder da semana dentro do reality show.

O brother, então, deu um sorriso, e a sister seguiu, curiosa: “Mas eu acolho, porque eu entendo que é incerto ainda”. O atleta discordou e disse: “É outra vibe”.

“Você transmite isso, outra vibe, que é incerto”, disse Eslo. “Não é questão de incerteza, é outra vibe. É que vocês estão mais para frente, a gente é mais de boa”, tentou justificar PA.

A sister insistiu: “Está começando?” PA reforçou: “Não é começando, a nossa vibe é essa. A gente respeita o espaço um do outro e é isso”, disse.

Eslovênia e Lucas

A saída da bailarina Brunna Gonçalves no paredão da última terça-feira (22) quase abalou o romance de Eslo e Lucas. A sister foi uma das participantes que mais sentiu a eliminação da amiga. E foi justamente Lucas, em sua posição de líder, que indicou a esposa da cantora Ludmilla à berlinda.

“Meu olho está doendo de tanto que eu chorei. Teve uma hora que eu tinha certeza que não ia conseguir olhar pra tu”, disse Eslovênia ao ficante.

O brother tentou consolar a sister: “Mas a gente sabia desde o início isso, né? Eu super entendo se você tirar alguém... Fazer o que?”. Eslovênia, então, rebate: “Eu sou uma pessoa que defendo muito meus amigos. Defendo mais eles do que a mim mesma”.

Para finalizar, Lucas lembrou que Eslovênia é um de seus pilares dentro do reality show. “Você não pode sair, não. Tu é meu porto seguro aqui”, disse Lucas.