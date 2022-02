Grávida, Viviane Araújo recebe homenagem da escola de samba Salgueiro

A atriz e rainha da bateria Viviane Araújo postou em suas redes sociais nesta quarta-feira a homenagem que recebeu de sua escola de samba do coração, a Salgueiro, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro.

Viviane marcou para ontem a comemoração da notícia de sua gravidez e escolheu a quadra da escola para comemorar. Ontem, enquanto ela sambava de vermelho, que são as cores da escola, a bateria interrompeu o samba para homenagear a ‘mamãe do ano’. “Estamos mandando energia positiva para você, de cada um integrante dessa bateria furiosa”, disse o porta-voz da Salgueiro.

A atriz compartilhou nos últimos dias a notícia de sua gravidez em um vídeo no qual aparecem ela e o marido, Guilherme Militão, abraçados e chorando. “Eu tô muito feliz, não sei nem o que falar para vocês agora. É a segunda vez que a gente tá tentando, deu certo!”, falou a atriz. “Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor, Guilherme Militão. Sim! Eu estou grávida! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade! Já não aguentava mais! Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança!”, escreveu a musa da Salgueiro.

LEIA TAMBÉM: Afinal, o que Paulinha Abelha tinha? Veja as hipóteses dos médicos

FERTILIZAÇÃO

O sonho da atriz e rainha da bateria, que completou 46 anos, foi bem mais complicado do que a maioria das pessoas imagina e só pode ser concretizado porque ela optou por se submeter a uma fertilização in vitro.

A diva Viviane Araújo não é a primeira celebridade e passar por método de fertilização. Outras famosas também optaram pela técnica para engravidarem.

Uma delas foi a cantora e apresentadora Ivete Sangalo, que também teve dificuldades para engravidar e passou pela fertilização para ter as gêmeas Helena e Marina, que estão com quatro anos atualmente.