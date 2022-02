Florence + The Machine retorna com novo single

Florence + The Machine lançou um novo single, que já veio com clipe: King. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira, 23, após rumores sobre o retorno da banda liderada por Florence Welch.

King fala sobre emancipação feminina e traz referências ao assunto também no clipe, que foi dirigido por Autumn de Wilde. Elementos sobrenaturais e o tarot estão presentes não apenas no vídeo, mas também na divulgação da música.

A estratégia se deu por meio do site da banda. Nele, 15 cartas aparecem na página e apenas uma, com uma foto de Florence, o nome King e a sinalização de que a música seria o Capítulo Um, está virada para cima.

Por conta disso, rumores de que Florence + The Machine estaria prestes a lançar um novo álbum começaram a surgir e o assunto chegou ao terceiro lugar nos mais comentados do Twitter. O último disco da banda, High As Hope, foi lançado em 2018.

Urucum

A cantora e ex-big brother Karol Conká anunciou o lançamento do seu novo álbum em março, que vai se chamar “Urucum”.

De acordo com ela, o seu novo trabalho deve atacar algumas feridas que permaneceram abertas após sua saída do reality show com uma rejeição nunca antes vista na história do programa.

O novo trabalho de Karol vai trazer 11 faixas inéditas escritas pela cantora, onde ela narra sua turbulenta passagem pelo BBB 22 e seu cancelamento nas redes sociais. “Tinha recém-saído do reality show, estava com várias questões para serem resolvidas, e esse álbum veio para completar esse processo terapêutico de me redescobrir, me curar das minhas feridas e parar de ferir”, contou a famosa à Rádio Bandeirantes.

O nome do novo disco, segundo ela, tem a ver com as propriedades de cura do Urucum para cicatrizar ferimentos. “Me trouxe renascimento e reaproximação à minha essência”, relatou Karol.