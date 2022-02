Estreias da Netflix em março tem ‘Bridgerton’, ‘The Flash’ e Whindersson Nunes

Pode estourar a pipoca: o mês de março na Netflix traz ao catálogo 40 produções. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

O destaque do mês vai para a aguardada segunda temporada do romance de época “Bridgerton”. A nova temporada será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Ela foi baseada no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Duas produções nacionais também entram para o catálogo. “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário é dirigido por Daniel Billio.

A outra é um stand-up de Whindersson Nunes, “É de Mim Mesmo”, gravado no palco do Teatro Amazonas, em Manaus. Ambas são originais Netflix.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

Séries de TV

Guardiões da Justiça (01/03)

Ritmo Selvagem (02/03)

Imóveis de Luxo em Família: Temporada 2 (03/03)

The Flash: Temporada 7 (03/03)

Ninguém Pode Saber (04/03)

Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 2 (08/03)

Queer Eye Alemanha (09/03)

The Last Kingdom: Temporada 5 (09/03)

Supergirl: Temporada 6 (10/03)

Era Uma Vez... Para Nunca Mais (11/03)

F1: Dirigir para Viver - Temporada 4 (11/03)

Light the Night: Parte 3 (18/03)

Recursos Humanos (18/03)

Top Boy: Temporada 2 (18/03)

Clima do Amor (20/03)

Trinta e Nove (24/03)

Bridgerton: Temporada 2 (25/03)

Cena de 'Supergirl' (Foto: Warner Bros./Divulgação)

Filmes

Homem-Aranha 3 (01/03)

Contra o Gelo (02/03)

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (02/03)

Naquele Fim de Semana (03/03)

Minha Vida Incomoda Muita Gente (04/03)

Crô em Família (07/03)

O Projeto Adam (11/03)

Downton Abbey (14/03)

Os Olhos Negros de Marilyn (15/03)

O Rei das Fugas (16/03)

Caranguejo Negro (18/03)

Sorte de Quem? (18/03)

Pequena Grande Vida (30/03)

Documentários e Especiais

Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias (03/03)

Whindersson Nunes: É de mim mesmo (03/03)

Diários de Andy Warhol: Minissérie (09/03)

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central (16/03)

Crianças e Família

Senninha na Pista Maluca: Temporada 2 (02/03)

He-Man e os Mestres do Universo: Temporada 2 (03/03)

Chip e Potato: Temporada 3 (08/03)

Transformers: BotBots (25/03)

Mighty Express: Temporada 6 (29/03)

Anime

Adam by Eve: A Live in Animation (15/03)

