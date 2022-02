Esposo de Kelly Key pertence a uma das famílias mais ricas de Angola

Seja pela parte da mãe ou pela parte do pai, os herdeiros de Kelly Key podem dizer que contam com um horizonte confortável. Ela é uma das principais cantoras do pop brasileiro dos anos 2000; ele é um empresário de sucesso em Angola.

Mico Freitas - ou Jaime Pedro Freitas, seu nome de batismo - pertence a uma das famílias mais abastadas do país africano, conforme revelação do portal Vix. O pai dele é considerado um dos 10 homens mais ricos de Angola, com uma fortuna avaliada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,8 bilhões).

A família Freitas comanda o Grupo Cosal, que atua principalmente no setor automotivo. A empresa faz a importação e a venda de carros de luxo, de marcas como Fuso, Hyundai, Mercedes Benz, Mitsubishi, Suzuki e Yamaha.

Segundo o portal Vix, também estão presentes no setor hoteleiro, em vários países da África, tem restaurantes e conta com participação no Banco Caixa Geral Angola.

A cantora e o empresário vivem entre o Brasil e Portugal, mas eles têm um apartamento de luxo na terra natal de Mico.

Como Kelly Key conheceu Mico Freitas

Lá no começo dos anos 2000, quando Kelly Key estava entre idas e vindas com o cantor Latino, ela fez uma viagem a Angola e acabou conhecendo Mico Freitas.

Quando começaram a namorar, houve bastante burburinho, já que Suzana, a filha de Kelly Key e Latino tinha um ano de idade. Em 2003, a cantora e o empresário decidiram morar juntos, até que se casaram, um ano depois.

Em 2005, eles tiveram um filho - que ganho o nome de Jaime, tal qual o pai e o avô. Em 2017, chegou Artur, o caçula. Em 2018, Mico conseguiu autorização na Justiça para se tornar o pai de Suzanna também na certidão de nascimento da filha adotiva.

