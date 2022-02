Atores recriam meme viral do Homem-Aranha

Quem diria que veríamos o trio Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire juntos novamente. Dessa vez, os atores se juntaram para fazer uma foto em referência a um meme viral do Homem-Aranha que tem origem nos HQs da Marvel.

A foto anuncia o lançamento de ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’ em 4K e Blu-ray para o dia 12 de abril. O filme pode ser comprado na pré-venda através do link disponibilizado no perfil oficial do filme.

A origem do meme

A imagem de vários Homem-Aranha tem origem nas HQs e faz parte de um episódio em que um vilão se faz passar pelo Homem-Aranha, dessa forma o verdadeiro super-herói não sabe quem é quem.

O fato é que o meme tem sido usado ao longo dos anos em diversas ocasiões, se tornando ainda mais popular com o advento das redes sociais nos anos 2000.

‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’ chegou aos cinemas em 17 de dezembro e começa em uma realidade na qual a identidade do Homem-Aranha é revelada: todos sabem que ele é Peter Parker. Além disso, ele está sendo acusado de matar Mysterio, que nas HQs é vilão de Homem-Aranha e do Demolidor.

De acordo com informações do site especializado Screen Rant, a Marvel Studios estaria preparando mais três filmes com Tom Holland no papel do Homem-Aranha. O fato é que o próprio ator não tem se manifestado muito sobre o assunto e tem se esquivado das perguntas da imprensa sobre seu futuro no MCU, mas foi a produtora Amy Pascal que confirmou, em uma entrevista ao Screen Rant, que haverá o Homem-Aranha 4, 5 e 6 no MCU após ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’, fechando assim a trilogia atual que começou em 2017 com o ‘Homem-Aranha: De volta ao lar’.

O futuro do MCU (Marvel Cinematic Universe) de Tom Holland tem levantado muitas dúvidas, já que o contrato do Homem-Aranha com a Sony e a Marvel foi quebrado em 2019. Também não estava claro se Holland continuaria ou não no MCU, ou se ele seria transferido para o Universo Homem-Aranha da Sony, embora dada sua popularidade no papel, era esperado que a Marvel e a Sony encontrariam uma maneira de fazê-lo funcionar novamente.