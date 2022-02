Após fake news de que teria morrido, Rainha mantém reunião com primeiro-ministro

Desde que o Palácio de Buckingham confirmou que a Rainha Elizabeth II tinha testado positivo para a Covid-19, o Reino Unido está em alerta sobre o estado de saúde de sua monarca. Elizabeth II, de 95 anos, apresentou inicialmente sintomas leves e o atual estado de saúde da Rainha ainda não inspira maiores preocupações. Pelo menos é esta mensagem que o Palácio de Buckingham deseja passar.

Apesar de ter cancelado os compromissos virtuais na terça-feira, 22, na quarta-feira, 23, a Rainha manteve sua reunião semanal com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O encontro precisou ser feito por videoconferência, seguindo as orientações médicas de isolamento para quem recebe diagnóstico positivo, e confirmado por um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A CNN divulgou que uma fonte próxima ao palácio e não revelada disse que a presença da Rainha nos compromissos da próxima semana devem ser decididos mais perto do momento.

A confirmação de que a Rainha Elizabeth II continuava em plenas atividades, embora ainda estivesse apresentando sintomas leves de Covid-19, foi divulgada pelo Palácio de Buckingham depois que uma notícia falsa foi rapidamente repercutida no dia de ontem.

A notícia falsa foi dada como “exclusiva” pelo blog norte-americano Hollywood Unlocked e divulgada também no Instagram do blog. A rede social agora mantém um sinalizador na publicação apontando o post como “informação falsa”.

Diagnóstico de Covid-19

No domingo, 20, o Palácio de Buckingham confirmou que a monarca do Reino Unido testou positivo para a Covid-19 e reiterou que ela sentia, até o momento, “sintomas leves de resfriado”. As tarefas leves da Rainha incluem a leitura de documentos de ministros do governo do Reino Unido e de representantes da Commonwealth enviados a ela todos os dias, aprovando e assinando-os quando necessário.

De acordo com o The Sun, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham teria dito que “existem procedimentos em vigor, mas houve uma onda em Windsor com vários casos entre os funcionários domésticos”.

No dia 10 de fevereiro, o príncipe Charles testou positivo para a Covid-19 e, no dia 15 de fevereiro, sua esposa Camilla também testou positivo para o vírus. O príncipe Charles teria se encontrado dois dias antes com a Rainha antes de seu diagnóstico positivo. Tanto Camilla quanto Charles permanecem em isolamento.