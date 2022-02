A nova série que acabou de estrear e desbancou produções de sucesso na Netflix

Mais uma para a conta de Shonda Rhimes: a criadora de “Grey’s Anatomy” acaba de bater mais uma conquista. Uma de suas recentes criações para a Netflix se tornou a série em inglês mais assistia da plataforma na estreia.

Você conhece “Inventando Anna”?

A minissérie conta a história de Anna Delvey, uma mulher que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã e uma grande empreendedora. Contudo, ela não passava de uma golpista, que apenas se escondia por trás do glamour.

Entre os dias 14 e 20 de fevereiro, foi assistida por 196 milhões de horas. Ela bate facilmente as outras estreias da plataforma: “Você” acumulou “apenas” 179 milhões de horas na estreia.

Completam o top 5 “The Witcher” (168 milhões de horas), “Sex Education” (160 milhões de horas) e “Cobra Kai” (120 milhões de horas).

Mesmo assim, o brilho da conquista ainda é ofuscado por conta do sucesso das séries coreanas mundo à fora: “Round 6″ e “All of Us Are Dead”, produções recentes, estão disparadas na frente, quando o assunto é o número de streams - entenda.

“Inventando Anna” é estrelada pela atriz Julia Garner, de “Ozark” e “Modern Love”. Outro rosto bem conhecido na Netflix que está na série é Laverne Cox. Anna Chlumsky e Katie Lowes também estão no elenco.

A série é baseada em uma reportagem especial da New York Magazine chamado “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (”Como Anna Delvey enganou os festeiros de Nova York”, em tradução livre). A matéria original está disponível para leitura no site da revista.

A produção surfa na onda de true crime e produções relacionadas a esse mundo - basta lembrar de “O Golpista do Tinder”, outro sucesso estrondoso das últimas semanas.

Assista ao trailer da minissérie “Inventando Anna”: