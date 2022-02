Silvio Santos ‘entra’ no ‘BBB 22′; assista aqui

A aparição de Silvio Santos no “BBB 22″ talvez seja um dos momentos mais aguardados dessa edição. E, de certa forma, ela aconteceu na última terça-feira (22). Isso porque o humorista Marcelo Adnet imitou a voz do avô de Tiago Abravanel para tirar sarro das atitudes do participante dentro da casa.

A cena integrou o quadro “O Brasil tá vendo”, que mostra os principais memes da semana. Tiago havia se escondido debaixo da escada para esperar alguém aparecer e dar um susto, mas como ninguém passou, ele acabou desistindo. A Globo, porém, não deixou a brincadeira frustrada passar em branco e exibiu essa cena com a dublagem.

Terça-feira de eliminação

Mas as atenções do programa de ontem ficaram, claro, por conta do paredão. A bailarina Brunna Gonçalves deixou o “BBB 22″ com 76,18% dos votos na noite de terça-feira (22). A esposa de Ludmilla disputou a preferência do público contra Gustavo e Paulo André.

Ao conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, ela contou que o paredão era apavorante: “Estou me tremendo muito, mas estou muito grata, orgulhosa de mim. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim...Queria muito, muito que o Brasil me deixasse aqui. Se eu voltar, vou encarar essa volta como um recomeço para mim”, disse.

Antes da eliminação, o dia foi tenso na casa. Após o jogo da discórdia, que aconteceu na segunda-feira (21), Jessilane e Scooby lavaram a roupa suja após troca de farpas na dinâmica. Os dois tiveram uma longa conversa e a professora chorou.

O dia foi marcado ainda com a tensão entre os emparedados, que estavam na berlinda pela primeira vez. Brunna Gonçalves, por exemplo, ficou pensando no resultado da noite de desta terça-feira e falou: “O que for pra ser, vai ser!”

Brunna entrou para o time de ex-participantes do “BBB 22″, que já conta com Luciano, o primeiro eliminado, Rodrigo, o segundo participante fora do reality, Naiara Azevedo, a primeira famosa que deixou o confinamento, e Bárbara Heick. Já Maria foi expulsa da casa após episódio de agressão.

