Série de terror da Netflix vira uma das mais populares da história da plataforma

Cena de 'All of Us Are Dead' (Foto: Divulgação)

Após o sucesso estrondoso de “Round 6″, mais uma série coreana chega ao top 10 das séries mais assistidas em toda a história da Netflix.

Dessa vez, trata-se do terror “All of Us Are Dead”, lançado no dia 28 de janeiro e já se tornou o terceiro programa mais visto da história da plataforma.

A série está atrás apenas da já citada “Round 6″ e “La Casa de Papel”, programa de origem espanhola.

Na comparação com séries em inglês, fica ainda mais fácil perceber o impacto de “All of Us Are Dead”: apenas “The Witcher”, “Stranger Things” e “Bridgerton” estão à frente da produção coreana.

“All of Us Are Dead” é baseada em uma graphic novel digital (também chamada de webtton) de mesmo nome, lançada em 2009. A história segue um grupo de alunos do ensino médio que precisa enfrentar uma epidemia zumbi.

Tudo começa quando um estudante com sintomas estranhos é descoberto. O vírus começa a se espalhar e rapidamente sai do controle. A doença deixa os muros da escola e avança cidade adentro, até que indo as autoridades declaram estado de emergência.

Confira a lista das 10 séries de TV em língua não-inglesa mais assistidas da Netflix:

Round 6, temporada 1 – 1,650 bilhão de horas transmitidas nos primeiros 28 dias La Casa de Papel, parte 4 – 619 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias All of Us Are Dead, temporada 1 – 536,39 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias La Casa de Papel, parte 3 – 426,4 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias La Casa de Papel, parte 5 – 395 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias Café com Aroma de Mulher, temporada 1 – 326,9 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias Lupin, parte 1 – 316,83 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias Elite, temporada 3 – 275,3 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias Quem Matou Sara?, temporada 1 – 266,43 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias Elite, temporada 4 – 257 milhões de horas transmitidas nos primeiros 28 dias

