Participantes do ‘BBB 22′ defendem legalização da maconha

Após a saída de Brunna Gonçalves do “BBB 22″, os confinados do reality show da Globo deram um tempo no jogo e voltaram a falar sobre outros temas. Nesta tarde, Pedro Scooby e Gustavo soltaram declarações polêmicas durante um bate papo com outros participantes.

Ao lado de Laís e Vinicius, Gustavo, ex-morador da casa de vidro, foi direto ao ponto ao comentar sobre a legalização da maconha no Brasil. “A guerra às drogas nunca deu certo e nunca vai dar. O caminho é descriminalizar. Além de ser um mercado bilionário”, afirmou o curitibano.

Ao ouvir o relato do amigo do “Big Brother Brasil 22″, Scooby concordou e revelou que está engajado no assunto, falando até sobre investimentos. “Imagina o tanto de imposto que seria arrecadado no Brasil?! Porque o Brasil tem uma coisa que vários lugares não têm: terra para plantar. Eu já conversei com um cara que é dono de uma das maiores produtoras de alimentos transgênicos no Brasil e ele falou assim: ‘A partir do momento que liberarem no Brasil, vai ser um dos meus maiores investimentos’”.

Gustavo, que acabou sendo salvo no último paredão, continuou a conversa sobre a legalização da maconha e falou sobre os Estados Unidos, onde há locais permitidos. “É o ouro verde. Nos Estados Unidos, há uma espécie que custa 20 mil dólares o quilo”, afirmou o paranaense.

O surfista mencionou uma planta da classe da canabis, para finalizar a vantagem financeira da legalização da droga: “O fio de cânhamo é mais barato e mais forte que o algodão. Eu vi um cara falar sobre isso”.

Antes desta conversa polêmica, a madrugada desta quarta-feira (23) foi agitada para Pedro Scooby, Paulo André e Vyni, que dormiram no quarto Grunge, mas antes de pegar no sono ficaram juntinhos na mesma cama.

Ao ver o integrante do grupo pipoca andando pelo cômodo da casa do “BBB”, os famosos falaram: “Vem para cá, Vini!”, diz Paulo André. “Vini, deita aqui. Vem cá!”, endossou Scooby.

Brincando, Linn da Quebrada soltou: “Nossa, eu ninguém chamou, hein”. O surfista respondeu: “Você para que eu tenho te dado muito carinho, hein? Está reclamando de boca cheia”.

Em seguida, Vini deitou entre os brothers, os abraçou e disse: “Nunca venci na vida. Deixa eu aproveitar?”, arrancando risadas.

