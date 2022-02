Palmirinha foi vendida pela mãe aos 16 anos; conheça a vida da cozinheira

A famosa cozinheira Palmirinha não teve uma vida fácil. Sua trajetória de lutas e desafios foi publicada pelo Portal VIX.

A simpática senhora estreou na TV em 1997, aos 66 anos. Na infância, foi muito amada pelo pai, que chegava a fazer diferença com os outros filhos. A relação despertava ciúmes na mãe, que a maltratava. O único momento de paz era quando Palmira Nery da Silva Onofre ia para a cozinha.

Tendo a percepção do problema de relacionamento entre Palmirinha e a mãe, o pai decidiu entregá-la em adoção a uma mulher francesa quando tinha apenas 6 anos de idade. Aos 14, precisou voltar para casa, pois o pai havia morrido e ela teria que ajudar a cuidar dos irmãos.

As questões com a mãe continuaram. Segundo Palmirinha, a matriarca era uma “mulher maravilhosa”, mas grosseira com os filhos. “Eu trabalhava muito para sustentar os meus irmãos e, quando chegava em casa à noite, minha mãe fechava a porta para eu não entrar”, lembra.

Um dia, a garota descobriu que sua mãe a havia vendido para um fazendeiro da região de Bauru, interior de São Paulo. “Eu entrei na casa e tirei a roupa para tomar banho para vestir a camisola para dormir e trabalhar no dia seguinte. Neste momento, o homem então estava na cama e eu comecei a gritar, contou a cozinheira em uma entrevista. Palmirinha foi salva por uma tia, que quebrou a parede para tirá-la de lá.

Mais sofrimento na vida adulta

Aos 19 anos, Palmirinha aceitou um pedido de um namorado e se casou para sair de casa. A união durou 20 anos e gerou suas três filhas, mas não foi nada fácil.

“Ele foi um mau marido, era muito agressivo, violento”, conta. “Naquela época, quem se separava do marido não prestava, e eu tinha medo que isso afetasse o casamento das minhas filhas, então fui aguentando”, conta.

Palmirinha encontrou na culinária uma forma para dar a volta por cima. “Eu nunca fui revoltada e corri atrás de tudo o que eu quis. E eu consegui.”