Os atores de “Café com Aroma de Mulher” que aparecem em “La reina del flow”

“Café com Aroma de Mulher” que aparecem em “La reina del flow” são dois sucessos colombianos disponíveis na Netflix. Além de compartilharem a mesma plataforma, as duas séries também compartilham alguns atores.

Mabel Moreno, que interpretou Lucrecia Valencia em Café com Aroma de Mulher, dá vida Gema Granados, uma personagem que foi muito bem recebida, mas que teve um final trágico, pois a atriz precisou sair da série.

Além disso, Marcelo dos Santos, que interpretou Eduardo Sanclemente, em Café com Aroma de Mulher, também faz parte do elenco de “La Reina del Flow” como o vilão Mike Rivera, produtor musical que concorre com a companhia do protagonista, Yeimy Montoya.

Café com Aroma de Mulher: foi assim que Laura Londoño conseguiu o papel de Gaviota

Café com Aroma de Mulher virou rapidamente um sucesso na Netflix e isso se deve, não somente ao enredo que cativou a todos, mas ao trabalho dos protagonistas, como a atriz Laura Londoño, que interpreta Gaviota.

Em entrevista, a atriz já afirmou que realmente é grata por este papel. Além disso, ela também revelou como conseguiu esse trabalho. Basciamente, ela recebeu uma ligação que mudou sua vida.

“Chamaram-me para propor uma audição para esta personagem. Perguntaram-me se estava interessada e a primeira coisa que digo é ' obviamente, sim! ‘”, respondeu ao ‘Bravissimo’.

Londoño também ficou muito feliz, pois foi selecionada para a audição por conta de seus trabalhos anteriores. “É bom sentir que se está naquele lugar onde você percorreu um caminho que permite chegar a esse ponto em que eles o levam em consideração para esse tipo de coisa”, disse.

Mais conteúdo sobre Café com Aroma de Mulher:

Café com Aroma de Mulher: protagonista revela que algo da série a deixou preocupada

Café com Aroma de Mulher: Laura Londoño mostra que a maternidade não é perfeita

Café com Aroma de Mulher: protagonista revela que faria segunda temporada, mas com uma condição

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos através das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. O seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.