E Tina? Pôsteres de ‘Animais Fantásticos 3’ confirmam ausência da personagem

Estamos em contagem regressiva para a estreia de ‘Animais Fantásticos’: Os Segredos de Dumbledore’. O longa, o terceiro da saga que derivou de Harry Potter, tem estreia agendada nos cinemas para dia 14 de abril.

A Warner Bros divulgou os pôsteres oficiais da produção na última terça-feira, 23, e nele encontramos uma série de personagens, antigos e novos.

A nova trama vai mostrar Gellert Grindelwald aumentando o seu poder em meio à Segunda Guerra Mundial. Para manter a paz no mundo da magia, o professor Albus Albus Dumbledore recorre a Newt Scamander para construir uma equipe que possa impedir Grindelwald de dominar o mundo mágico. Enquanto o futuro diretor de Hogwarts tenha escolhido ficar longe do conflito, talvez seja preciso que ele enfrente o problema de frente.

Em dezembro, foi lançado o trailer oficial do longa. Veja aqui:

Ao todo, a Warner revelou 18 pôsteres que você vê abaixo. Vemos os personagens Newt Scamander (Eddie Redmayne), Alvo Dumbledore (Jude Law), Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) e outros. Veja também.

Mas, notamos a ausência de um personagem: Tina Goldstein. Vivida pela atriz Katherine Waterston, a personagem desempenhou um papel central nos dois primeiros filmes e o final do segundo apontava para um papel ainda mais importante de Tina na trama do terceiro filme. Mas, misteriosamente, ela não apareceu nos pôsteres recentemente divulgados.

O mais instigante é que ela também não aparece no trailer, o que chama muito a atenção, porque ela segue na lista do elenco do filme. Segundo o site IMdb, Katherine Waterston está no longa.

O fato é que os novos pôsteres deram destaque a 15 personagens diferentes. Até mesmo os animais estranhos de Scamander, Pickett e Teddy, têm pôsteres próprios.

Ainda não há informações confirmadas sobre o motivo da ausência da atriz. Uma das teorias é que ela possa aparecer somente em um flashback de Scamander, por isso seu nome ainda está na listagem do elenco.

Agora, é esperar até abril para ver se ela realmente estará ou não no filme.