No ‘BBB’, Vini deita entre Scooby e PA e pede: ‘Deixa eu aproveitar?’

Vini deita entre Scooby e Paulo André no 'BBB' TV Globo (Reprodução)

Tem gente carente na casa do “BBB 22″. Na madrugada desta quarta-feira (23), os participantes se preparavam para dormir no Quarto Grunge quando Paulo André, o PA, e Pedro Scooby convidaram Vinicius para se juntar a eles.

“Vem para cá, Vini!”, diz Paulo André. “Vini, deita aqui. Vem cá!”, endossou Scooby.

Brincado, Linn da Quebrada soltou: “Nossa, eu ninguém chamou, hein”. O surfista respondeu: “Você para que eu tenho te dado muito carinho, hein? Está reclamando de boca cheia”.

Vini deitou entre os brothers, os abraçou e disse: “Nunca venci na vida. Deixa eu aproveitar?”, arrancando risadas.

Noite de eliminação

A bailarina Brunna Gonçalves deixou o “BBB 22″ com 76,18% dos votos na noite de terça-feira (22). A esposa de Ludmilla disputou a preferência do público contra Gustavo e Paulo André.

Dançarina Brunna Gonçalves é eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Ao conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, ela contou que o paredão era apavorante: “Estou me tremendo muito, mas estou muito grata, orgulhosa de mim. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim...Queria muito, muito que o Brasil me deixasse aqui. Se eu voltar, vou encarar essa volta como um recomeço para mim”, disse.

Antes da eliminação, o dia foi tenso na casa. Após o jogo da discórdia, que aconteceu na segunda-feira (21), Jessilane e Scooby lavaram a roupa suja após troca de farpas na dinâmica. Os dois tiveram uma longa conversa e a professora chorou.

O dia foi marcado ainda com a tensão entre os emparedados, que estavam na berlinda pela primeira vez. Brunna Gonçalves, por exemplo, ficou pensando no resultado da noite de desta terça-feira e falou: “O que for pra ser, vai ser!”

Brunna entrou para o time de ex-participantes do “BBB 22″, que já conta com Luciano, o primeiro eliminado, Rodrigo, o segundo participante fora do reality, Naiara Azevedo, a primeira famosa que deixou o confinamento, e Bárbara Heick. Já Maria foi expulsa da casa após episódio de agressão.