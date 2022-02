Meghan e Harry se encontram com membros da realeza dois anos após saída da Coroa

O príncipe Harry e Meghan Markle se reuniram com a princesa Eugenie e o marido dela, Jack Brooksbank. Os quatro se reuniram em um restaurante em Santa Bárbara, na Califórnia, cidade em que Meghan e Harry estão morando atualmente. De acordo com o site TMZ, o jantar teria acontecido no último final de semana, mas as fotos do quarteto só foram divulgadas na última terça-feira, 22.

Príncipe Harry e Meghan foram vistos jantando com a Princesa Eugenie e Jack Brooksbank na Califórnia. pic.twitter.com/X2X0y4AgtO — Harry & Meghan 🤍 #TeamSussex (@SussexBrasil) February 22, 2022

A princesa Eugenie é prima do príncipe Harry e sempre foi muito próxima dele. Eugenie acompanhou Harry durante o Super Bowl no domingo, 13. Ambos foram fotografados e as imagens também foram parar nas redes sociais.

Príncipe Harry e Princesa Eugenie no #SuperBowl pic.twitter.com/OqSYpzUEy6 — Harry & Meghan 🤍 #TeamSussex (@SussexBrasil) February 14, 2022

Eugenie é o primeiro membro da realeza a visitar o príncipe Harry e Meghan Markle nos Estados Unidos, desde que eles abriram mão de seus cargos como membros seniores da Coroa britânica, no início de 2020.

Aparentemente, os quatro se divertiram bastante e tiveram diversos momentos de risadas juntos.

Leia também: Camilla sempre “desconfiou” de Meghan Markle, revela biógrafo da realeza

Momento crucial

A visita da princesa Eugenie e do marido aos Estados Unidos, em um compromisso não oficial, demonstra o quão próxima ela é do príncipe Harry e também demonstra um aceno de apoio da princesa à decisão de Harry e Meghan, apoio este que nunca foi dado por William e Charles, por exemplo.

Além disso, príncipe Harry iniciou dia 18 de fevereiro, uma batalha judicial no Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido contra o Ministério do Interior britânico. O duque de Sussex pede que o ministério arque com as despesas e providencie proteção policial para ele, para Meghan Markle e para seus filhos quando viajarem ao Reino Unido.

Harry e Meghan perderam a proteção policial paga pela Coroa britânica quando abdicaram de seus cargos como membros seniores da realeza britânica, no início de 2020. O advogado de Harry disse que ele e Meghan gostariam de levar seus filhos para o Reino Unido esporadicamente, mas afirmou também que trata-se de uma viagem muito perigosa.

Harry argumenta que sua equipe de segurança privada americana não tem jurisdição no exterior ou acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido, tornando uma viagem de sua família ao seu país algo extremamente perigoso.

O advogado de Harry disse que o duque preferiria financiar a segurança dele e de sua família de forma particular, mas a impossibilidade de que sua equipe tenha jurisdição para ações mais efetivas fora dos Estados Unidos, faz com que sua equipe de segurança seja insuficiente.