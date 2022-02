Juliette Freire, do ‘BBB 21’, revela planos para engravidar

Juliette Freire, ganhadora do “BBB 21″, continua focada na carreira musical e sendo questionada sobre a vida após o reality show da Globo. Em uma de suas entrevistas, a rainha dos cactos abriu o coração e falou como anda a vida amorosa.

Ao podcast Poddelas, a famosa, que está entre as celebridades mais queridas e comentadas do Brasil, falou sobre os planos de ser mãe.”Sonho em casar, ter família, mas não penso toda hora. Eu vou congelar óvulos esse ano, vou deixar congelado e aí faço o cálculo de até onde é saudável para engravidar, mas por enquanto não. Pelo menos uns cinco anos aí. Eu não queria ter filhos, mas depois comecei a querer”.

Reprodução/Instagram

A cantora ainda comentou sobre a dificuldade de namorar. “Homem é meio assim. Eu paquero muito menos agora, acho que o povo tem medo da exposição porque meus fãs são bem emocionados. Poucas pessoas deram em cima de mim, conto nos dedos”, declarou.

Segundo ela, mesmo com a “fuga” dos homens há ainda muitos momentos de paquera durante a sua rotina. “Eu já peguei umas coisas aí, mas não tem nada certo. Mas tenho paqueras. Até recebo investidas, mas não é muito. Queria que fosse mais”, lamentou.

Mesmo carente, Juliette afirmou ao podcast que relacionamentos amorosos não estão em seu radar, pelo menos, por enquanto. “Não gosto de namorar muito, namorei duas vezes. Pra eu namorar tenho que estar muito certa porque é tão bom a liberdade. Não namoro por namorar, para não ficar sozinha”.

Amizades do “BBB”

Juliette Freire, campeã do “Big Brother Brasil 21″, foi uma das convidadas do “Lady Night”, programa do Multishow, que está sendo exibido na Globo. Sincera ela falou sobre as amizades que fez no reality show da Globo.

Questionada por Tatá Werneck, que apresenta a 6ª temporada do talk show, se ainda é amiga de Sarah Andrade, a cantora não mediu palavras e respondeu que dispensa uma amizade com a ex-confinada do “BBB 21″.

Reprodução/Instagram

“Amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim”, disparou Juliette, que acabou deixando claro que fora da casa do reality não pretende ter uma aproximação com a ex-colega de confinamento.

Apesar disso, a cantora confirmou que, além da ex-amiga, Viih Tube, Gilberto Nogueira e Lumena Almeida foram os brothers que lhe pediram desculpas após o fim da atração.

