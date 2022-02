Jojo Todynho conta como casamento mudou totalmente sua vida

A cantora Jojo Todynho está em uma nova fase de sua vida. Após a vitória em “A Fazenda” e o casamento com o militar Lucas Souza, agora a artista persegue um novo sonho: ser bilionária.

Em entrevista concedida ao jornal Extra, Jojo disse que está inclusive recusando convites para festas com as amigas. “Quero ser bilionária, se assim Deus permitir! Estou correndo atrás”, declarou.

“Minhas amigas reclamam que me convidam para as coisas e não vou. Dói ver todo mundo reunido e eu não estar, só que estou pensando no futuro” — Jojo Todynho, em entrevista ao jornal Extra

Esse plano faz parte de um projeto maior de Jojo Todynho. A cantora acredita que assim conseguirá ter uma estrutura para começar a aumentar a família com o marido.

“Quero ser mãe e, para isso, tenho que ter uma estrutura. Pagar colégio, plano de saúde não é fácil nem barato. Hoje priorizo me estruturar para ter uma vida promissora e consolidada do que ficar em resenha e churrasco”, disse ao jornal Extra.

Morando em casas separadas

Jojo Todynho e Lucas Souza vivem em casas totalmente diferentes. Enquanto ela mora no Rio de Janeiro, o militar passa os dias em Curitiba, capital do estado do Paraná.

Lucas vive na capital sulista desde 2019. Contudo, desde que conheceu Jojo, o oficial do Exército brasileiro está correndo atrás de uma transferência de quartel.

Enquanto isso, o casamento segue à distância.

Nova música

No começo deste mês, Jojo Todynho participou do novo EP da cantora Bianca. A música “Tropa das Soltinhas” também conta com os vocais de Gabily.

Contudo, parece que a faixa não agradou a todos. Alguns seguidores criticaram o clipe, em que Jojo aparece em uma banheira com Bianca e Gabily usando maiô e biquíni.

Eles ressaltaram que a cantora se converteu recentemente à igreja evangélica e, por isso, não deveria fazer parte de tal produção. Já outros fãs defenderam-a, dizendo que essa é a profissão dela.

