Jaida Benjamin, da série ‘Reunião de Família’, está desaparecida

Jaida Benjamin, de 27 anos, está desaparecida desde sábado, 19. Conhecida por seu papel como Kelly, em Reunião de Família, série da Netflix, a atriz teve seu desaparecimento noticiado nas redes sociais e na imprensa internacional.

Segundo informações do site Deadline, o Departamento de Polícia de Los Angeles comunicou que Jaida foi vista pela última vez em Los Angeles, nas proximidades da Tujunga Avenue e Ventura Boulevard.

Sem conseguir contato com a filha desde sábado, a mãe da atriz, Jocinda Benjamin, pediu ajuda em uma publicação no Instagram. “Nunca pensei que teria que fazer esse tipo de post. Meu bebê está desaparecido. Por favor, me ajudem a encontrá-la. Não consigo respirar”, desabafou.

As fotos da atriz foram compartilhadas nas redes sociais e a rede de TV norte-americana ABC fez uma matéria sobre o desaparecimento de Lindsey, mas até esta terça-feira nenhuma pista que levasse a seu paradeiro foi apresentada,

Além de Reunião de Família, Jaida atuou em filmes como Daddy, Murder in the Vineyard e Jogada de Rei.

Lindsey Pearlman

Lindsey Pearlman. Lindsey Pearlman. / Foto: Página web oficial de la actriz. (JOANNA DEGENERES PHOTOGRAPHY)

Esse é o segundo caso de desaparecimento de uma atriz em Los Angeles no mês de fevereiro. Na semana passada, a atriz Lindsey Pearlman, de 43 anos, também foi reportada como desaparecida por sua família e passou a ser procurada pela polícia.

A atriz ficou desaparecida por quase uma semana, também em Los Ángeles, na Califórnia, e seu corpo foi encontrado na última sexta-feira, dia 18, pela dentro de um carro estacionado na porta de um famoso parque da cidade por transeuntes que passavam pelo local.

O corpo foi identificado e levado para o Instituto Médico Legam (IML), onde a perícia iria tentar descobrir a causa da morte. No entanto, exames da perícia foram inconclusivos e a causa da morte da atriz segue sendo um mistério. A polícia informou que as investigações do caso continuam.

Lindsey atuou em séries como Chicago, Justice, General Hospital e Empire.