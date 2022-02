Famosos lamentam a morte da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta

A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira (23) aos 43 anos. A informação foi confirmada pela assessoria Hospital Primavera - leia aqui.

Artistas e celebridades lamentaram a morte da cantora. “Que tristeza te perder tão precocemente Paulinha Abelha! Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!”, escreveu o cantor Wesley Safadão.

“Você vai fazer falta, Paulinha. Não conseguimos colocar em palavras o vazio que fica aqui pra todos os amigos, fãs e familiares. Sentimos muito pela sua partida e oramos para que os corações daqueles que te amam encontrem paz. Sua voz será eterna. Fica com Deus”, disse a dupla Matheus & Kauan.

“Ficamos muito tristes em saber do falecimento da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta. Prestamos toda a nossa solidariedade à família, amigos, colegas de trabalho e fãs. Vyni era fã de Paulinha e vai sentir muito a sua partida prematura”, diz o texto publicado pelos administradores do influenciador Vinicius Fernandes, atualmente em confinamento no “Big Brother Brasil”.

Ficamos muito tristes em saber do falecimento da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta. Prestamos toda a nossa solidariedade à família, amigos, colegas de trabalho e fãs.

“Aos familiares, amigos e fãs da Paulinha e do Calcinha Preta, todo o meu sentimento. Nossa música sempre ganhou com ela e vai continuar ganhando, seu legado será eterno. Deus abençoe vocês!”, escreveu o cantor Mumuzinho.

“Paulinha, me diz o que faremos sem você? O forró perde uma de suas cantoras mais carismática e talentosa, sinônimo de amor e muita dedicação a seus fãs. Muita tristeza por saber que não teremos mais você iluminando os palcos por onde passava. Nosso sentimento a família, aos amigos, a banda Calcinha Preta e a todos os fãs da nossa eterna Paulinha Abelha”, publicou a conta oficial da banda Bonde do Forró

“Que notícia mais triste saber que essa mulher linda, bela e tão talentosa (...) partiu, voltou pra Jesus”, escreveu a web-celebridade Inês Brasil.

“Paulinha, me diz o que é que eu faço”, lamentou a dupla Simone & Simaria.

Estado de saúde era preocupante

Paulinha Abelha estava internada desde o dia 11 deste mês, por conta de problemas nos rins. Os médicos que cuidavam da cantora estavam preocupados, pois não houve um diagnóstico preciso do que ocorreu com ela por muito tempo.

A cantora chegou a ficar no estágio mais grave do coma, na escala 3 de Glasgow (que vai até 15). Quanto menor a pontuação, mais grave é o coma.

Um dos primeiros momentos em que percebeu algo de errado foi durante uma entrevista ao canal do Youtube Podpah. Na ocasião, a cantora relatou que um pouco tempo antes havia passado mal. “Eu quase tive um passamento, mas já está tudo bem”, disse no programa ao vivo. Ela foi internada três dias após o ocorrido.

O grupo Calcinha Preta fez um post em sua conta oficial no Instagram, comunicando a morte da cantora.

“Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos”, diz o texto.

