Fábio Jr. manda mensagem para filho Záion em seu aniversário: “Te amo muitão”

Záion, filho do cantor Fábio Jr. com Mari Alexandre, completou 13 anos nesta segunda-feira e o pai usou as redes sociais para parabenizar o garoto e demonstrar seu amor por ele.

“Parabéns, filho. Que Deus continue te abençoando e e iluminando para o melhor caminho sempre. Te amo muitão” , postou no seu Instagram.

A relação de Fábio Jr. com a ex-esposa não é das melhores desde que se separaram, em 2010, após três anos de casamento e revelou também que por conta da nova mulher do cantor seu filho não tem tido muita oportunidade de se encontrar com o pai.

De qualquer forma, ela também deixou seu recado no Instagram para o aniversário do filho Zaión.”Hoje o dia é todinho dele !!! Na verdade pra mim (mãe) todos os dias são dele ,porque ele é tudo na minha vida! Deus nos concede os filhos para pôr à prova nossa capacidade de amar o outro ,mais que a nós mesmos. Feliz aniversário meu amor!”, disse a atriz.

Uma foto publicadas em 2019 no Instagram do garoto mostra que apesar do pouco contato paterno, não há como duvidar que ele o Fábio são pai e filho, já que a semelhança é enorme. O próprio garoto fez questão de mostrar a semelhança: “Dizem que eu sou parecido com meu pai, o que vocês acham? "

TATOO

O cantor MC Guimê fez uma postagem no seu Instagram nesta segunda-feira para homenagear sua esposa, a também cantora Lexa, que faz aniversário hoje (22).

Guimê fez uma tatuagem com o rosto da mulher vestida de noiva, tirada de uma foto do casamento de ambos

“Hoje eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci”, disse o cantor.

Guimê e Lexa são casados há quatro anos.