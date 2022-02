Ex-BBB Maria fala sobre torcida de Elza Soares: ‘Extremamente feliz’

Pouco menos de uma semana após sua expulsão do “Big Brother Brasil”, a ex-sister Maria reuniu seus fãs em um Spaces no Twitter, nesta terça-feira (22).

Durante a conversa, a atriz de “Amor de Mãe” contou que se emocionou ao saber que a cantora Elza Soares torceu por ela no programa.

“Eu fiquei extremamente feliz e extremamente triste logo em seguida, porque fiquei sabendo que ela morreu” — Maria, em conversa com fãs no Twitter

Assim que a nova temporada do reality show da TV Globo foi anunciada, “a Mulher do Fim do Mundo” declarou torcida pela sister. “Já estou me vendo no BBB. Me enxergo inteirinha na maravilhosa Maria”, escreveu Elza.

Gentem, já tô me vendo no BBB. Me enxergo inteirinha na maravilhosa @eumaria. E esse piercing igual a minha pinta da boca?! Amooo. Mulher, preta, artista, do subúrbio. E olha euzinha ali atrás dela no vídeo. Sucesso no programa, my love 💜https://t.co/Cwii0BoLKq — Elza Soares (@ElzaSoares) January 14, 2022

Elza também declarou torcida por Linn da Quebrada. “Minha Linn entrou no BBB. Arrebenta, menina. Te amo!”, publicou na época do anúncio.

A cantora morreu no dia 20 de janeiro, aos 91 anos. Ela estava em casa e seu falecimento foi por causas naturais.

Os fãs levantaram a hashtag #MariaDelBBB, que chegou a ficar em quarto lugar entre os assuntos mais falados no Brasil na noite de terça-feira (22).

Administradora do espaço, Maria passeou por diversos assuntos, de convites de trabalho até mesmo a decoração da casa do BBB.

“A decoração foi feita para a gente surtar, né? Eu fiquei no Lollipop porque eu detestava a decoração do Quarto Grunge. Mas [a decoração] do Lollipop também não era boa” — Maria, em conversa com fãs no Twitter

Ela também desmentiu o convite para a segunda temporada de “Justiça”, para viver novamente a personagem Verena. “Não fui convidada, é fake news. E eu também acho que a personagem não tem muito a ver com a série”, comentou Maria. A série é escrita por Manuela Dias, mesma autora da novela “Amor de Mãe”.

Expulsão do ‘Big Brother’

Na semana passada, Maria foi chamada no confessionário do “Big Brother Brasil 2022″ e soube que estava desclassificada do reality show. A “punição” veio após a direção do programa analisar as imagens de um dos Jogos da Discórdia, quando a atriz entrou em conflito com Natália e, seguindo as regras, foi retirada da competição.

Vale destacar que, no final do jogo, Maria foi conversar com Vinícius e admitiu a reação hostil do momento. “Ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu não raciocinei na hora que fiz”, disse.

A repercussão da cena conseguiu esquentar o clima nas redes sociais, fazendo com que diversos famosos se posicionassem contra um linchamento virtual da atriz.

