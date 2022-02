Eduardo Costa é condenado pelo crime de difamação contra Fernanda Lima

Em novembro de 2018, Eduardo Costa foi notificado judicialmente após xingar a apresentadora Fernanda Lima. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) decidiu que o cantor sertanejo terá que indenizar a famosa.

Segundo o Splash, a juíza Maria Tereza Donatti, do 4º Juizado Especial Criminal, determinou que o músico pague uma multa de 26 salários mínimos, correspondente a R$ 31,5 mil, por crime de difamação contra Fernanda Lima. Ele ainda terá que prestar serviços comunitários por oito meses.

Na época, Eduardo Costa fez uma publicação nas redes sociais em que afirmou que Fernanda Lima era “imbecil” e se utilizava de “mamata” para apresentar “programa para maconheiro e bandido”. Neste ano [2018], a celebridade comandava o “Amor e Sexo”, que era exibido na faixa nobre da Globo.

O comentário foi publicado após Fernanda destacar a luta das mulheres pela libertação dos estereótipos, citando o papel das mulheres na sociedade, ao fim de um episódio do extinto formal da emissora carioca.

Na Justiça, a defesa do cantor pediu a extinção do processo alegando que houve pedido de desculpas e retratação. A juíza, porém, considerou que a retratação não ocorreu, pois o cantor não apagou o conteúdo com ofensas à apresentadora da Globo.

“Verifico que as consequências do crime foram gravíssimas. Como amplamente demonstrado pela querelante, a politização do seu discurso, pelo querelado, gerou ataques de ódio e ameaças a ela e sua família, causando-lhe danos até hoje”, decidiu a juíza.

Em Minas Gerais, Eduardo Costa entra em novo polêmica (Reprodução)

Além desta denúncia, Eduardo Costa também virou réu por estelionato. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o cantor teria omitido informações na negociação de um imóvel em Capitólio, no Sul do Estado.A denúncia foi feita também contra o cunhado e sócio dele, Gustavo Caetano Silva.

O juiz José Xavier Magalhães Brandão determinou a citação de Eduardo e Gustavo e “se for o caso, por carta precatória, para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias”. As investigações acontecem desde 2017.

O cantor estaria negociando uma casa no valor de R$ 2 milhões, localizada na região de Capitólio, por outra residência avaliada em R$ 9 milhões, em Belo Horizonte. No entanto, o imóvel é alvo de uma desapropriação pelo Ministério Público Federal desde 2013. A casa em questão pode ser derrubada por ter sido construída em cima de uma área de preservação.

Sobre a polêmica, a assessoria de imprensa de Eduardo Costa afirmou: “Não há qualquer decisão judicial definitiva, seja com relação às questões cíveis e/ou de âmbito penal. A assessoria de imprensa do cantor Eduardo Costa, em respeito a seus fãs e admiradores, apenas esclarece que as acusações à sua figura pública são totalmente falaciosas, sendo certo que não foram colocados à tona os fatos realmente ocorridos” , disse a nota.

