Dançarina Brunna Gonçalves deixa o ‘BBB 22′ sem fazer história

Dançarina Brunna Gonçalves entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Brunna Gonçalves deixou o “BBB 22″ com 76,18% dos votos. Nesta terça-feira (22), a esposa de Ludmilla disputou a preferência do público contra Gustavo e Paulo André. “Será que foi alguma coisa que você disse? Será que foi alguma coisa que você fez?”, disse Tadeu Schmidt.

Ao conversar com Tadeu, Brunna contou que o paredão é apavorante: “Estou me tremendo muito, mas estou muito grata, orgulhosa de mim. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim...Queria muito, muito que o Brasil me deixasse aqui. Se eu voltar, vou encarar essa volta como um recomeço para mim”, disse a dançarina.

Antes da eliminação, o dia foi tenso na casa do reality show. Após o jogo da discórdia, que aconteceu na segunda-feira (21), Jessilane e Pedro Scooby lavaram a roupa suja após troca de farpas na dinâmica. Os dois tiveram uma longa conversa e a professora chorou.

O dia foi marcado ainda com a tensão entre os emparedados, que estavam na berlinda pela primeira vez. Brunna Gonçalves, por exemplo, ficou pensando no resultado da noite de desta terça-feira (22) e falou: “O que for pra ser, vai ser!”

Brunna entrou para o time de ex-participantes do “BBB 22″, que já conta com Luciano, o primeiro eliminado, Rodrigo, o segundo participante fora do reality, Naiara Azevedo, a primeira famosa que deixou o confinamento, e Bárbara Heick.

LEIA TAMBÉM:

A formação do paredão

O paredão começou a ser formado no sábado (19), quando Brunna Gonçalves atendeu o primeiro big fone da 22ª temporada do reality show e colocou Gustavo direto na eliminação. A sister, chamada de planta por alguns fãs do programa, conseguiu ser mais rápida e escolheu o ex-morador da casa de vidro para compor a 5ª eliminação.

Já no domingo (20), os brothers e sisters tiveram que votar em uma nova dinâmica, onde eles foram divididos em três grupos e, cada grupo, tinha que escolher, em consenso, um participante para a berlinda.

Brunna, Paulo André e Gustavo estão no quinto paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Antes disso, Arthur Aguiar, anjo da semana, protegeu Natália, que já esteve em outros três paredões. Em seguida, Lucas escolheu Brunna Gonçalves para ir direto à berlinda.Segundo ele, a ideia era movimentar o jogo e tirar a esposa de Ludmilla da sua rede de proteção.

“Nessas últimas semanas, a gente acabou trocando votos. Mas vai muito além disso. O meu grupo tem sofrido votos e eu vejo a Brunna em uma rede de proteção. Pela casa, ela nunca iria. É uma forma de proteção e para movimentar o jogo”.

LEIA TAMBÉM:

Gustavo está no paredão do "Big Brother Brasil 22" (Reprodução/Globo)

Na formação pela casa, os participantes da 20ª temporada do reality show foram divididos entre Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves (Quarto Lollipop); Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo (Quarto Grunge) e Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel (Confessionário). O primeiro grupo votou em Jessilane, o segundo em Eliezer e o terceiro em Paulo André.

Desta forma, o quinto paredão do “BBB 22′ foi formado por Brunna, Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André. Todos, exceto a dançarina Brunna, participaram da prova bate-volta, que salvou dois emparedados: Jessi e Eli.

A liderança da semana

Lucas e Brunna Gonçalves estão no "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

O paredão marcou ainda a estreia do grupo pipoca no maior poder do “BBB 22″; Lucas conquistou a liderança do programa da Globo, na noite de quinta-feira (17), em uma prova que exigia certa habilidade e alguma sorte.

Na disputa, os brothers deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos, e Lucas bateu todos os outros candidatos, garantindo sua semana no quarto do líder.

LEIA TAMBÉM: