Chamada de ‘Pantanal’ revela os segredos da nova versão exibida pela Globo

O remake da novela “Pantanal” está chegando na Globo e, nesta semana, os fãs da trama viram a primeira chamada, que terá a saga pelo amor e os conflitos entre famílias como fio condutor.

O vídeo, divulgado no Twitter da emissora carioca, exibe parte deste conflito e também um pouco mais dos personagens da obra, que já foi exibida pela extinta TV Manchete e, a partir de 28 de março, vai substituir “Um Lugar ao Sol”, na faixa das 21 horas.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake de “Pantanal” está sendo gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e, ainda, no Mato Grosso do Sul. Nesta nova versão, Joventino (Irandhir Santos) e o filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), se mudam para o Pantanal, onde Joventino aprende que a natureza pode mais que o homem. Assim, ele se torna o maior peão da região e logo desaparece, deixando o filho sozinho à espera do pai.

Cinco anos depois, José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). Os dois se mudam para a região, onde nasce Jove (Jesuíta Barbosa). A ida de Madeleine é um caos, já que ela sente saudades da vida urbana e da mordomia no Rio de Janeiro. Ela então foge do Pantanal e leva Jove bebê de volta para a mansão dos pais. Madeleine cria uma mentira e faz Jove crescer pensando que o pai havia morrido.

Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e QUE CENÁRIO! 🗣️ E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, #Pantanal ✨🐆 pic.twitter.com/YFst7tUrNA — TV Globo 👒 (@tvglobo) February 23, 2022

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake. Outro ator confirmado em “Pantanal” é Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.

As gravações da novela “Pantanal”, da Globo, estão movimentando inúmeros profissionais, além dos atores e diretores. Ao todo, 150 pessoas participaram das filmagens, cenografia e escolha de locações para o elenco da versão escrita pelo neto de Benedito Ruy Barbosa.

José Loreto é escalado para o remake da novela "Pantanal" (Reprodução)

Em 2020, Bruno e o cenógrafo Alexandre Gomes de Souza estiveram no Pantanal para buscar os cenários para as filmagens. Na região, eles conheceram a fazenda de Almir Sater, que deu vida ao peão Trindade na primeira versão da novela, em 1990, e, agora, vai interpretar o chalaneiro Eugênio.

O cantor e ator comprou as terras há 30 anos, logo que as gravações, dirigidas por Jayme Monjardim, terminaram. “‘Pantanal’ foi um divisor de águas na minha vida. Comecei a trabalhar muito e logo comprei essa terra. Insisti 10 anos para que a antiga proprietária me vendesse, antes da novela”, contou o famoso.

Silvero Pereira será Zacquieu no remake de "Pantanal" (Reprodução)

O local escolhido para gravar o remake fica a cerca de quatro horas da cidade mais próxima, Aquidauana. Ao redor, somente fazendas e natureza selvagem. Segundo a Globo, seis fazendas dão suporte diretamente à produção, seja para hospedagem, para gravação ou almoxarifado, e algumas outras dão suporte indireto.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

