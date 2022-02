‘BBB 22’: Eslovênia e Lucas discutem: ‘Não ia conseguir olhar pra tu’

Eslovênia foi uma das participantes que mais sentiu a saída da dançarina Brunna Gonçalves do “BBB 22″. A ficante de Lucas, líder responsável por colocar a famosa no paredão, que aconteceu nesta terça-feira (22), começou a duvidar de seu estilo de jogo e de seus aliados.

Após a eliminação de Brunna, a participante do grupo pipoca foi consolada no quarto Lollipop e, em seguida, foi ao quarto do líder para conversar com Lucas. “Meu olho está doendo de tanto que eu chorei. Teve uma hora que eu tinha certeza que não ia conseguir olhar pra tu”, disse a sister.

No "BBB 22", Eslovênia fica chocada com a eliminação de Brunna Gonçalves (Reprodução/Globo)

Segundo Eslo, que ainda é tida como uma das jogadoras mais fortes, após o resultado dado por Tadeu Schmidt, ela pensou que não conseguiria olhar para o amado, já que ele tirou sua amiga do jogo. Ao ouvir a angústia, o brother comentou: “Mas a gente sabia desde o início isso, né? Eu super entendo se você tirar alguém... Fazer o que?”. Eslovênia, então, rebate: “Eu sou uma pessoa que defendo muito meus amigos. Defendo mais eles do que a mim mesma”.

Para finalizar, Lucas se posicionou e lembrou que Eslovênia é um de seus pilares dentro do reality show da Globo. “Você não pode sair, não. Tu é meu porto seguro aqui”, diz Lucas.

Dançarina Brunna Gonçalves entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A eliminação

Brunna Gonçalves deixou o “BBB 22″ com 76,18% dos votos. Nesta terça-feira (22), a esposa de Ludmilla disputou a preferência do público contra Gustavo e Paulo André. “Será que foi alguma coisa que você disse? Será que foi alguma coisa que você fez?”, disse Tadeu Schmidt.

Ao conversar com Tadeu, Brunna contou que o paredão é apavorante: “Estou me tremendo muito, mas estou muito grata, orgulhosa de mim. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim...Queria muito, muito que o Brasil me deixasse aqui. Se eu voltar, vou encarar essa volta como um recomeço para mim”, disse a dançarina.

