Azar no jogo, sorte no amor: Brunna ganha recado de Ludmilla após deixar ‘BBB’

A bailarina Brunna Gonçalves foi eliminada do “BBB 22″ na noite da última terça-feira (22), com 76,18% dos votos. Mas se se a sister não teve muita sorte no jogo, o mesmo não se pode dizer no quesito amor. Sua esposa, a cantora Ludmilla, deixou um recado apaixonado em seu perfil no Twitter.

“Bru, você não soube jogar o game do ‘BBB’, mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém e nem passou por cima do seu coração. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito. Bem-vinda de volta, meu amor”, escreveu a cantora.

As redes oficiais do programa divulgaram o momento em que a sister leu a mensagem da cantora e se emocionou.

Estratégia frustrada

Desde o anúncio de que soube que a amada enfrentaria a berlinda no programa, Ludmilla montou o que chamou de mutirão para tentar manter a participante dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ela chegou a oferecer dois ingressos para o show do “Numanice”, seu novo álbum de trabalho, que acontecerá em 5 de março, no Rio de Janeiro.

A estratégia, além de não ter funcionado, não pegou bem. Ludmilla foi acusada de corrupção nas redes sociais. Houve quem comparasse a ação ao voto de cabresto, bastante comum no período da chamada primeira república do Brasil.

A cantora se manifestou, afirmando ser vítima de hate desnecessário.

O paredão

Brunna disputou ontem a preferência do público contra Gustavo e Paulo André. Ao conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, ela contou que o paredão era apavorante: “Estou me tremendo muito, mas estou muito grata, orgulhosa de mim. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim...Queria muito, muito que o Brasil me deixasse aqui. Se eu voltar, vou encarar essa volta como um recomeço para mim”, disse a dançarina.

Brunna, Paulo André e Gustavo integraram o quinto paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Antes da eliminação, o dia foi tenso na casa. Após o jogo da discórdia, que aconteceu na segunda-feira (21), Jessilane e Pedro Scooby lavaram a roupa suja após troca de farpas na dinâmica. Os dois tiveram uma longa conversa e a professora chorou.

O dia foi marcado ainda com a tensão entre os emparedados, que estavam na berlinda pela primeira vez. Brunna Gonçalves, por exemplo, ficou pensando no resultado da noite e falou: “O que for pra ser, vai ser!”

Brunna entrou para o time de ex-participantes do “BBB 22″, que já conta com Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara Heick. Maria foi expulsa do programa após episódio de agressão.