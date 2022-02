Atriz Isis Valverde confirma fim do casamento com André Resende

A atriz Isis Valverde usou sua rede social nesta quarta-feira para confirmar o fim de seu relacionamento com André Resende, com quem ficou casada por quatro anos e tem um filho, Rael, de 3 anos.

“Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes”, postou em seus stories

“Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade”, acrescentou Isis.

Segundo a atriz, o relacionamento acabou porque eles estão “em caminhos diferentes, mas que ambos continuarão se amando pelo carinho pelo filho.

Em comunicado, a assessoria da atriz pediu a compreensão de todos e respeito `à privacidade do ex-casal “especialmente por se tratar de um momento delicado e por ter uma criança envolvida.”

Isis e André estavam juntos desde 2016, mas só oficializaram o casamento em 2018, quanto a atriz já estava grávida de quatro meses do seu primeiro filho.

ANIVERSÁRIO

Na última quinta-feira, a atriz comemorou seu aniversário de 35 anos em Las Vegas, nos Estados Unidos, longe do marido.

Em um post no Instagram, André mandou uma mensagem e a chamou de “amor da minha vida”, sem dar nenhum sinal de que o casal já estaria com o relacionamento abalado. Na foto, ele e Isis aparecem abraçados com o filho Rael.

“Parabéns, amor da minha vida. Deus te abençoe e ilumine, muito amor e saúde! Saudade tá grande. Feliz aniversário”, diz a postagem.

A postagem recebeu inclusive elogios dos amigos e também de muitos fãs, como Juliana Paes e Dudu Azevedo. “Maravilhosos! Parabéns pra Isis!”, escreveu Dudu