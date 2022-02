Após pôster censurado no Instagram, filme estreia na Netflix com muito suspense

A Netflix finalmente adicionou ao catálogo os filmes do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Dentre eles, uma novidade muito aguardada também chega à plataforma: “Mães Paralelas”.

O longa entrega tudo: de cenas quentes entre duas mulheres a reflexões importantes sobre a maternidade, tudo isso no melhor estilo Almodóvar de ser.

A personagem principal, Janis, é interpretada por Penélope Cruz, atriz que já trabalhou com Almodóvar outras sete vezes. Ela contracena com Milena Smit e ambas vivem duas grávidas que encontram em um quarto de hospital onde vão dar à luz.

Nenhuma delas planeja ter um filho naquele momento da vida. Janis, uma mulher de meia-idade, está feliz com o acaso. Já Ana, personagem de Smit, é uma adolescente que está assustada e arrependida.

O filme vem gerando burburinho nas redes sociais desde agosto do ano passado, quando teve seu pôster censurado pelo Instagram. Na imagem, um olho se transforma em um mamilo com uma gota de leite materno.

À época, a censura causou revolta na equipe: o diretor reclamou da decisão tomada unicamente com base nas decisões de algoritmos. A empresa precisou se retratar e acabou devolvendo o cartaz à plataforma.

“Fazemos, no entanto, exceções para permitir nudez em determinadas circunstâncias, o que inclui quando há um contexto artístico claro. Por isso, restauramos as postagens compartilhando o pôster do filme de Almodóvar no Instagram, e sentimos muito por qualquer confusão causada”

— Instagram, em comunicado enviado por e-mail à Associated Press