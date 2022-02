Viúva de Chico Anysio revela briga pela herança: ‘É um desrespeito’

Malga di Paula, viúva de Chico Anysio, revelou que ainda não recebeu a herança deixada pelo humorista da Globo, que morreu aos 80 anos, em 23 de março de 2012. Ela ainda contou que há uma briga entre os herdeiros do ex-comandante do programa “Escolhida do Professor Raimundo”.

Em entrevista ao podcast ZonaV, no YouTube, a escritora disse que “foi privada dos seus direitos” como ex-esposa do famoso. “Vai fazer dez anos que o Chico morreu mês que vem. Até hoje, não recebi nenhum centavo da minha herança. Não só não recebi, como o meu patrimônio está bloqueado. Fui privada de todos meus direitos e isso me adoeceu mais”.

Malga di Paula e Chico Anysio (Reprodução/Rede Social)

Segundo Malga, após a morte de Chico Anysio, ela passou por vários problemas, além de lidar com o luto. “Eu perdi meu apartamento, eu não posso entrar na minha casa. É de uma agressividade tão grande […] “Fiquei tão doente que não conseguia mais cuidar de mim. É um desrespeito”, desabafou a viúva do humorista.

A escritora contou ainda que existe uma briga com os filhos do humorista. “Olha como é a ironia da vida. Ele tem 7 filhos legítimos e 1 do coração, 8 filhos. Desses, tem uns que administram melhor essa questão do litígio, mas outros que não. Entre aqueles que não, que foram mais radicais e não quiseram sentar pra conversar, eu estava em coma e ele [um dos filhos de Chico, o DJ Cícero Chaves] morreu. Ele ficou brigando comigo durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber”, contou a viúva do humorista da Globo.

Chico Anysio na versão original da "Escolinha do Professor Raimundo", da Globo (Reprodução/Rede Social)

A morte de Chico Anysio

Em 2012, Chico Anysio foi diagnosticado com uma infecção pulmonar. Em março deste ano, o humorista apresentou uma piora nas funções respiratória e renal. Durante o tratamento, o humorista ficou internado no CTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde morreu por falência múltipla de órgãos.

O corpo de Chico Anysio foi velado no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro. Seu corpo foi cremado no Cemitério do Caju, na Zona Portuária da capital fluminense.

