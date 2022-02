Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, está no estágio mais grave do coma, diz médico

Os médicos que cuidam da vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, falaram nesta terça-feira com a imprensa sobre o estado de saúde dela, que está internada desde 11 de fevereiro em uma unidade de tratamento intensivo (UTI).

Segundo os médicos, a cantora está no estágio mais grave do coma e a parte neurológica é a que mais preocupa. Paulinha está na escala 3 de Glasgow, que vai até 15. Quanto menor a pontuação, mais grave é o coma.

Durante a entrevista, o médico tentou afastar os boatos sobre morte cerebral. “Coma é uma condição reversível. Em nenhum momento falamos em morte cerebral”, disse o neurologista Marcos Aurélio Alves, que faz parte da equipe médica que atende Paulinha.

O grau 3 significa coma profundo, onde o paciente não abre os olhos, mexe o corpo ou reage a qualquer grau de estímulo externo e, segundo os especialistas, têm poucas chances de reverter o quadro. Existe o coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda”, disseram os profissionais.

Apesar do quadro e das dezenas de exames feitos, o que mais preocupa os médicos é que não há um diagnóstico preciso do que ocorreu com a vocalista do Calcinha Preta.

Ela se internou no dia 11 de setembro com diagnóstico inicial de problema renal que rapidamente evolui para um coma.

Segundo ele, o quadro neurológico de Paulinha é muito grave, mas os médicos não conseguem fechar um diagnóstico e continuam fazendo exames. “É muito angustiante! Nós, a família dela e o marido estamos acreditando em um milagre. Eu creio!”, disse.

No sábado passado (19), chegou-se a cogitar que ela estava com um quadro infeccioso por bactéria, como uma meningite, mas exames complementares afastaram a possibilidade dela estar com “doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”.