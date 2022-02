Paulinha Abelha: “os médicos não conseguem fechar um diagnóstico”, diz empresário

Vocalista do grupo de forró Calcinha Preta, Paulinha Abelha (Reprodução / Instagram)

Na manhã desta segunda-feira o empresário do grupo Calcinha Preta, Diassis Marques, deu detalhes do estado de saúde da cantora da banda de forró, Paulinha Abelha, que foi internada há 10 das com um quadro de alteração renal que evoluiu para um coma.

Segundo ele, o quadro neurológico de Paulinha é muito grave, mas os médicos não conseguem fechar um diagnóstico e continuam fazendo exames. “É muito angustiante! Nós, a família dela e o marido estamos acreditando em um milagre. Eu creio!”, disse Diassis.

No último sábado, chegou-se a cogitar que ela estava com um quadro infeccioso por bactéria, como uma meningite, mas exames complementares afastaram a possibilidade dela estar com “doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”.

Nesta segunda-feira, seu marido, Clevinho Santos, postou o último boletim de saúde da cantora que diz que ela mantém “um quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica”.

Na postagem, ele escreveu: “Nós iremos vencer, porque o poder de Deus é maior que qualquer coisa!”

TRANSFERÊNCIA

A vocalista do grupo Calcinha Preta foi transferida para o Hospital Primavera no fim da noite da última quinta-feira para fazer mais exames renais. Até então, ela estava internada no Hospital Unimed desde o dia 11 de fevereiro

Morte Cerebral

Na semana passada, o ex-marido da cantora, Marlus Viana, foi a uma rede de TV local para desmentir boatos de que a cantora estivesse com morte cerebral.

Ele pediu ainda que as pessoas só tomassem como factuais as informações veiculadas diariamente pelo instagram de Paulinha e da banda de forró Calcinha Preta para evitar a disseminação de notícias falsas.

A cantora tem 43 anos de idade e é casada com o dançarino Clevinho Santos e canta no grupo de forró ‘Calcinha Preta’ desde 1998. Ela se desligou da banda duas vezes nesse período, mas retornou em 2018.