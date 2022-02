Karol Conká relembra cancelamento após o ‘BBB’ e revela como fugiu dos haters

Karol Conká voltou a falar sobre o seu cancelamento durante o “BBB 21″, quando foi taxada como vilã da temporada que premiou Juliette Freire como campeã. Em uma nova entrevista, a cantora contou como fugiu dos haters durante esses 12 meses.

Para a revista Ela, do jornal O Globo, a rapper, que saiu do reality show com 99,17% dos votos, explicou como digeriu o cancelamento nas redes sociais. “Entendi que havia questões dentro de mim que precisavam ser resolvidas. Consegui me reconectar à minha essência”, disse Karol.

Segundo a famosa, em um determinado momento, ela começou a acreditar nos haters. “É tanto ataque, que chega uma hora que aquilo parece virar verdade, mas eram as pessoas que queriam que eu desistisse”, afirmou a famosa, que está prestes a lançar um novo projeto musical.

Além do documentário “A Vida Depois do Tombo”, lançado no no Globoplay, em 2021, que acabou colocando Karol Conká em contato com diversos participantes do “BBB 21″, a cantora decidiu dar um tempo nas redes sociais e focou na música, lançando no mesmo ano o single “Dilúvio”.

“Você volta com a cabeça sossegada. Quando vejo um comentário negativo, não perco tempo me amargurando. Consigo entender que aquela pessoa está tão frustrada que o seu alívio é xingar alguém”, destacou a ex-participante do reality show da Globo.

Karol Conká lança “Urucum”

Karol Conká também está trabalhando em seu álbum, chamado “Urucum”. Previsto para ser lançado em março, o projeto vai atacar algumas feridas da ex-participante do reality show da Globo.

Ao todo, são 11 faixas inéditas escritas pela cantora após passagem turbulenta pelo “Big Brother Brasil 21″. “Tinha recém-saído do reality show, estava com várias questões para serem resolvidas, e esse álbum veio para completar esse processo terapêutico de me redescobrir, me curar das minhas feridas e parar de ferir”, contou a famosa à Rádio Bandeirantes.

Segundo a cantora, a escolha do nome do projeto se deu pelas propriedades medicinais do Urucum. “Tem a ver com o que o álbum é para mim: algo que me fez bem aos olhos e coração; me trouxe renascimento e reaproximação à minha essência”, relatou Karol.

A cantora assumiu que uma das músicas do álbum foi feita para ela mesma. “Fiz uma canção para a minha animosidade. É um ritmo que eu mesma gostaria de ouvir quando estivesse ansiosa, com crise de ansiedade, nervosa ou estressada. Mas, não vou revelar o nome (da canção) ainda”, disse ela.

