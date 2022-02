Jojo Todynho se declara ao marido e rebate críticas: ‘Sou abençoada’

Os boatos sobre o primeiro filho de Jojo Todynho continuam rondando a internet. Mas, nesta semana, a famosa decidiu deixar o assunto de lado e elogiar Lucas Souza, com quem está recém-casada.

Em suas redes sociais, a funkeira elogiou o militar, que tem 21 anos, e atualmente mora em uma casa diferente da contratada da Globo. “Deus me deu um marido maravilhoso. E eu não tenho do que reclamar. Hoje eu sou uma mulher bem vivida e abençoada”, disparou.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

A campeã do reality show “A Fazenda 12″ também mandou um recado para quem não está feliz com o seu casamento. “Queria o que é seu, e não o dos outros. Enquanto uns metem malho em mim, eu estou trabalhando. Essa é a referência que eu quero deixar para os meus filhos. Deixa falar o que querem, fale bem, fale mal, mas falem de mim”.

Jojo Todynho alfinetou ainda quem acha que ela conquistou tudo facilmente. “É com muito suor que eu estou na minha casa, conquistando as minhas coisas, sem fazer ninguém de trampolim”.

Jojo grávida?

Uma nova foto foi motivo para novas especulações sobre a gravidez de Jojo Todynho, que está recém-casada com o oficial do Exército Lucas Souza. Na imagem, a funkeira e apresentadora do Multishow aparece ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê.

As especulações começaram desde que casou com o anônimo e, agora, com a foto ao lado da mãe do rapaz, Marcia Antocevicz, os fãs voltaram a comentar na internet. Na foto, a sogra de Jojo aparece sorridente.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

Na web, fãs já especulam que a artista estaria esperando o primeiro filho. “A Jojo está grávida?”, questionou um admirador, na web. “Jojo grávida? Será? Iria amar um Todyzinho “, comentou outra internauta.

Tentando acalmar os seguidores da apresentadora, a assessoria de Jojo já tinha negado a informação de que ela estaria grávida e afirmou que a cantora usa dispositivo intrauterino (DIU) como método contraceptivo.

