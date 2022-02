‘House of the Dragon’: Diretor da HBO diz que segunda temporada é “bastante provável”

'House of the Dragon'. Foto: Divulgação HBO

Temos uma boa notícia para os fãs do universo de ‘Game of Thrones’, com a data de estreia da série ‘House of the Dragon’, que é uma pré-sequência da série original, o diretor de conteúdo da HBO Casey Bloys revelou que uma segunda temporada é “bastante provável”. A data de estreia da série ainda não foi divulgada, mas acontecerá neste ano.

‘House of the Dragon’ é uma sequência da aclamada série da HBO ‘Game of Thrones’. A trama conta a história da Casa Targaryen e se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’. Atualmente está em produção no Reino Unido com os produtores Ryan Condal e Miguel Sapochnik. A série deve ter sua primeira temporada lançada em 2022 pela HBO e HBO Max.

Desde o dia 5 de outubro do ano passado, não temos informações relevantes sobre a série. Foi nesse mês que a HBO lançou um primeiro teaser para matar a curiosidade dos fãs.

Casey Bloys disse para o site especializado ScreenRant: “Normalmente falando, eu gosto de ter uma abordagem em que vamos falar sobre como uma segunda temporada pode ser e falar sobre roteiros. Mas tendemos a gostar de ver como a série se comporta. Dito isso, se eu estivesse apostando, diria que provavelmente ‘House of the Dragon’ terá uma segunda temporada. Mas tendemos a gostar de coisas ao ar e dar algum tempo. Dito isso, na maioria das séries, vamos nos preparar e nos colocar em uma boa posição para seguir em frente”.

Sinopse

‘House of the Dragon’ se passa 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’. A trama retorna a Westeros, em uma época em que o reino era governado pela família Targaryen. A série será sobre os eventos que levaram à guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

A Dança dos Dragões foi o nome que os poetas de Westeros deram a uma sangrenta guerra civil Targaryen que estourou durante a sucessão do Trono de Ferro centenas de anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’. A atriz Emma D’Arcy estrela como Rhaenyra Targaryen, filha do Rei Viserys, interpretado por Paddy Considine.

As gravações começaram ainda em abril de 2021, principalmente no Reino Unido, mas também na Espanha, Califórnia e Portugal. De acordo com o ScreenRant, as gravações terminaram no início de 2022.