Foto polêmica de Arthur Picoli, do ‘BBB 21’, esquenta debate sobre as eleições

Arthur Picoli, que esteve no “BBB 21″, voltou a falar sobre as eleições presidenciais deste ano. Em sua conta oficial no Twitter, o ex-brother compartilhou uma foto e logo deixou os seus seguidores de olhos abertos.

Na imagem, o ficante da atriz Carla Diaz dentro do reality show da Globo, aparece com uma camiseta vermelha e fazendo a letra ‘L’ com as mãos. A postagem fez com que alguns fãs questionarem se ele estaria se referindo ao ex-presidente Lula.

No comentário do post, o ex-brother escreveu: “Uma pausa nas gravações para mostrar a camisa que, se tudo der certo, vou usar no fim do ano”. O post circulou nas redes sociais e rendeu comentários entre os internautas. “Amém”, afirmou um. “O que livrou a cara dele comigo foi isso”, revelou outra.

Uma pausa nas gravações para mostrar a camisa que se tudo der certo vou usar fim do ano 🤟🏻 pic.twitter.com/M0QYLv7A45 — Arthur de Conduru 🎮 (@arthurpicoli) February 17, 2022

No passado, o ex-BBB já tinha mostrado não ser apoiador de Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil. Sem papas na língua, Arthur Picoli soltou o verbo ao responder uma pergunta um tanto quanto polêmica nas redes sociais.

Em seu instagram, o instrutor de crossfit foi questionado se preferia Lula ou Jair Bolsonaro. Foi então que o ex-BBB tratou de esclarecer: “Então, galera. Esse era um assunto que eu falava abertamente quando sai da casa (do “Big Brother Brasil 21″), mas dei um tempo”.

Neste momento, então, Arthur colocou ao fundo um jingle com o nome do ex-presidente Lula e, sorrindo, deixou claro que vai apoiá-lo nas eleições do próximo ano: “Chama que ele vem”.

Outro “BBB”, fala de Bolsonaro

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do “Big Brother Brasil 22″ e fora da casa, ele deixou de ser anônimo e precisou encarar uma série de questionamentos e críticas feitas durante as duas semanas que ficou no reality show.

Antes mesmo do “BBB 22″ começar, o participante do grupo pipoca (anônimos) teve alguns segredos revelados durante o “big day”, quando todos os confinados foram revelados, ao longo da programação da Globo. Entre as curiosidades de Rodrigo estava o seu voto no presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018.

"Votei no Bolsonaro, mas me arrependi de ter votado nele. Depois, comecei a fazer campanha contra ele. Foi nojento o q ele fez com a vacina. Minha vó morreu de Covid! Há 1 ano, morriam 5000 pessoas/dia, hoje morrem menos de mil. Vacina sim" diz @oficialmussi no #SpaceDoMuka pic.twitter.com/WNInfJbXEs — Muka do Space 🆘💉🗣 (@falamuka) February 8, 2022

De fato, o brother não comentou sobre política dentro da casa do “Big Brother Brasil”, mas os fãs do reality show não se cansaram até que ele falasse sobre o tema após sua eliminação e, durante sua participação no canal Space do Muka, o ex-confinado confirmou que votou no no político.

“Votei no Bolsonaro, mas me arrependi de ter votado nele. Depois, comecei a fazer campanha contra ele. Foi nojento o que ele fez com a vacina”, disse Rodrigo Mussi, que contou ainda que se arrepende do voto.”Minha vó morreu de covid-19! Há 1 ano, morriam 5000 pessoas/dia, hoje morrem menos de mil. Vacina sim”, relatou.

