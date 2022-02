Esta é atriz de Grey’s Anatomy que está em ‘Inventando Anna’ que você não notou

Desde que foi lançada no catálogo da Netflix, a série baseada em fatos reais ‘Inventando Anna’ tem permanecido na lista das Top10 produções mais vistas no Brasil. A série, que tem como showrunner ninguém mais, ninguém menos que Shonda Rhimes, o mesmo nome atrás de produções como ‘Bridgerton’, ‘Grey’s Anatomy’ e ‘How To Get Away with Murder’, é a responsável por adaptar para a TV parte da história da falsa herdeira russa Anna Delvey, ou melhor Anna Sorokin.

‘Inventando Anna’ é baseada no artigo da jornalista Jessica Pressler, publicado em 2018 na New York Magazine, que escancarou as fraudes e os crimes cometidos por uma jovem entre 2013 e 2017, Anna Delvey, quando ela fingiu ser uma rica herdeira alemã para fraudar bancos e conhecidos em centenas de milhares de dólares.

Mas, talvez você não tenha notado um rosto familiar ao longo dos episódios: a atriz Kate Burton, que interpreta a socialite de Nova York Nora. Nora é uma tradicional senhora rica que mora no Upper East Side e é uma das primeiras vítimas de Anna Delvey, que rouba seu cartão de crédito e faz compras milionárias nas melhores lojas da cidade.

Leia também: ‘Inventando Anna’: Como encontrar o Instagram da Anna da vida real

Kate Burton também interpretou a Dra. Ellis Grey, a mãe brilhante e problemática de Meredith Gray (Ellen Pompeo) em Grey’s Anatomy. A atriz fez sua primeira aparição na série em 2005.

Além disso, Burton é uma atriz “queridinha” de Shonda Rhymes. Ela também interpretou a política Sally Langston em ‘Scandal’, série de Rhymes para a ABC. A personagem Sally Langston causou estragos em Washington de 2012 a 2018.

Onde está Anna Sorokin agora?

Anna Sorokin, que hoje tem 31 anos, foi condenada sob várias acusações, dentre elas tentativa de furto, furto em segundo grau e roubo de serviços. Ela recebeu uma pena de quatro a 12 anos de detenção no estado de Nova York e também recebeu uma multa de 24 mil dólares, cerca de 125 mil reais. Além disso, ela deverá pagar uma restituição de cerca de 199 mil dólares, aproximadamente 1 milhão de reais.

Ela saiu da prisão em fevereiro de 2021 e foi novamente presa um mês depois pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, por ultrapassar o prazo de validade de seu visto no país. Desde então, ela está em um presídio em Nova York.