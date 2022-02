Entenda por que o príncipe Harry segue renovando seu contrato do aluguel no Reino Unido

Desde que renunciaram a seus papéis como membros da realeza britânica, o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos, tendo morado brevemente no Canadá, onde Meghan tem uma casa. Porém, de acordo com o jornal britânico The Telegraph, o duque e a duquesa de Sussex acabam de renovar pela segunda vez o contrato de aluguel de sua antiga residência no Reino Unido.

A casa de campo de Frogmore Cottage, que fica no Home Park, em Windsor, na Inglaterra, foi construída em 1801, sob o reinado da rainha Charlotte, nos jardins perto de Frogmore House. A residência faz parte do Crown Estate, propriedade pública da Rainha Elizabeth II.

O fato é que o príncipe Harry e Meghan Markle estão vivendo nos Estados Unidos desde meados de 2020 e não manifestaram intenção de voltar ao Reino Unido. Porém, a renovação do aluguel da mansão tem uma serventia muito maior: a de permitir que o príncipe Harry continue sendo elegível para servir a Rainha como seu conselheiro, já que tem um endereço no Reino Unido.

Harry e Meghan moraram em Frogmore Cottage em 2019, quando fizeram uma grande reforma na casa para abrigar seu primeiro filho, Archie. Desde que eles deixaram o Reino Unido, quem está morando na casa é uma das primas de Harry, a princesa Eugenie, o marido Jack Brooksbank e o filho dos dois August.

De acordo com as informações do The Telegraph, os Sussex pagaram cerca de 2,4 milhões de libras esterlinas em reformas na casa, incluindo aluguel até março de 2022. O aluguel deveria terminar dia 31 de março, mas foi renovado por Harry. O The Telegraph não soube precisar de quanto tempo é o novo contrato.

Com o aluguel renovado, o príncipe Harry pode ser elegível como um dos quatro conselheiros de Estado do Reino Unido. Os quatro adultos mais próximos na linha de sucessão ao trono são o príncipe Charles, o príncipe William e o príncipe Andrew. Os conselheiros reais assumem as tarefas da Rainha quando esta não pode estar presente ou realizar determinadas funções.

Especialistas constitucionais afirmam ao Daily Mail que isso não aconteceria a menos que a Rainha solicitasse a presença de Harry, como ela fez em outras ocasiões anteriores.

Pelo sim e pelo não, Harry continua com um pé nos Estados Unidos e outro no Reino Unido.