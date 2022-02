É treta! Em Jogo da Discórdia no BBB, Arthur diz que Laís está perdida

Como de costume, segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22, ou seja, dia de movimentar a casa com muita treta antes do paredão de terça. Ontem (21), Arthur Aguiar se destacou mais uma vez ao dizer que Laís está “perdida no jogo”.

A dinâmica era simples: cada brother deveria distribuir dois colares, um escrito “meu maior aliado” e outro escrito “não ganha de jeito nenhum”. Além das frases, os colares também contavam com emojis, como cobra, planta, coração partido, estrela, carinha feliz e coração normal.

Arthur colocou o colar de aliado em Tiago Abravanel e elegeu Laís como a pessoa que não ganha de jeito nenhum.

“Eu acho que você dentro do jogo não se posiciona”, disse o ator. “Você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. Pra mim você era apenas a amiga da Bárbara. Pra mim você tá perdida no jogo”.

Ao ex-Rebelde ainda se defendeu da acusação de que seria covarde por não indicar Jade Picon à berlinda. “Como vou indicar a Jade? Eu nunca fui líder, se eu for não tenho problema de indicar ela. Acho ela uma boa jogadora, se eu tiver a oportunidade e achar ideal no momento eu vou colocar, mas o jogo não se ganha com só emoção e por isso você não ganha, Laís”, afirmou.

O posicionamento de Arthur rendeu menções nas redes sociais e, hoje pela manhã, a hashtag “calma Arthur” estava em alta no Twitter. Confira:

Pra mim a melhor parte do jogo da discórdia é quando o Arthur levanta pra falar , e hj ele deixou de comer pão pra jantar a Laís



Esse Scooby / #bbb22 / Jade / BURRAS / Nossa Arthur / NÃO GANHA / Calma Arthur pic.twitter.com/vIxrehIBfD — mariah malik #TeamArthur 🍞 (@belieber_hokage) February 22, 2022

arthur aguiar é a maior atração dos jogos da discórdia, só dá fecho bem dado



#bbb22/Laís/ Larissa/Vai Arthur / Jessi/ Arthur maceta / Jade / BURRAS / Nossa Arthur / Calma Arthur pic.twitter.com/6XGGkcww9r — karol ★ (@hoonshy) February 22, 2022

Laís ta desnorteada até agora#BBB22 | Arthur e Jade | CALA A BOCA | Calma Arthur | Nossa Arthur | CRAQUE DO JOGO | MICO | DEIXA EU FALAR | EU ESTOU FALANDO pic.twitter.com/SJBUOA76xg — Nathi ✨ (@nathanchieta) February 22, 2022

O Arthur colocando a Laís pra dormir cedo hoje, tá caladinha no canto dela Meu Deus Arthur calma Arthur #BBB22 pic.twitter.com/7rLsDT8bK0 — Nani || ARTHUR CAMPEÃO (@bluepcykk) February 22, 2022

‘Não é homem suficiente’

Após a formação do paredão do BBB 22, no último domingo (20), a conversa rolou solta pela madrugada. No Quarto Lollipop, Laís afirmou que a intenção de Arthur era votar nela. “Ele tá focado em mim e quer atingir a Jade também, já que sou próxima dela. Ele não é homem suficiente para ir nela. É moleque.”

A influenciadora digital foi líder por duas semanas consecutivas e, em ambas, colocou Arthur na berlinda.

Eslovênia, que também estava na roda, comentou: “Acho que ele vai mudar muito comigo”. Laís respondeu: “Ele vai te acolher mais. Ele é estrategista. Ele não consegue assumir os B.Os dele”, disse a médica.

Jade alfineta Arthur

Ainda no Jogo da Discórdia de ontem, Jade fez questão de alfinetar Arthur. A influenciadora não chegou a dar o colar negativo para o ator, mas disparou: “Eu daria para o Arthur, mas eu já cansei de falar dele em Jogo da Discórdia. Então, vou esperar acontecer mais coisas pra ver o que vai rolar, mas hoje eu tenho outro posicionamento. Poderia te dar o colar, mas não vou dar”.