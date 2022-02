Café com Aroma de Mulher: foi assim que Laura Londoño conseguiu o papel de Gaviota

Café com Aroma de Mulher

Café com Aroma de Mulher virou rapidamente um sucesso na Netflix e isso se deve, não somente ao enredo que cativou a todos, mas ao trabalho dos protagonistas, como a atriz Laura Londoño, que interpreta Gaviota.

Em entrevista, a atriz já afirmou que realmente é grata por este papel. Além disso, ela também revelou como conseguiu esse trabalho. Basciamente, ela recebeu uma ligação que mudou sua vida.

“Chamaram-me para propor uma audição para esta personagem. Perguntaram-me se estava interessada e a primeira coisa que digo é ' obviamente, sim! ‘”, respondeu ao ‘Bravissimo’.

Londoño também ficou muito feliz, pois foi selecionada para a audição por conta de seus trabalhos anteriores. “É bom sentir que se está naquele lugar onde você percorreu um caminho que permite chegar a esse ponto em que eles o levam em consideração para esse tipo de coisa”, disse.

