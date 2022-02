BBB 22: Maíra Cardi rebate quem disse que filha é fruto de traição

A coach Maíra Cardi voltou se pronunciou sobre os ataques que sua filha, Sophia, recebeu. A menina, de apenas 3 anos, é fruto do relacionamento com Arthur Aguiar e, desde que o ator ganhou a Prova do Anjo no BBB 22, no último sábado (19), a pequena tem sido alvo de críticas maldosas.

Teve quem chamasse a criança de feia e também quem perguntasse se a menina seria fruto de alguma traição de Arthur. Pelas redes sociais, Maíra resolveu falar sobre os comentários.

“Os sites postaram os comentários maldosos, um deles era: ‘Essa menina é feia. Ela é filha de qual traição?’. Quero me pronunciar. A Sophia não é fruto de nenhuma traição. Ela é minha filha e nunca traí. Fiz ela com muito amor. Eu acho que amei por três. Na época que eu tive a Sophia, estava no auge da minha paixão. Talvez por isso ela seja tão doce”, disse Maíra, que já expôs 16 traições do marido.

A coach completou: “Mas se ela fosse filha de uma das traições e de umas das mulheres que ele se envolveu, eu a amaria igualmente. Ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos. Não importa se a criança é fruto da traição. Ela não tem nada a ver”.

Sobre as questões envolvendo a aparência da menina, Maíra afirmou: “Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que ela seja saudável, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem”.

Arthur e o Jogo da Discórdia

Arthur diz que Laís está 'perdida no jogo' Twitter (Reprodução)

Arthur tem ganhado os holofotes dentro do reality show. Ontem teve Jogo da Discórdia e ele se destacou mais uma vez ao dizer que Laís está “perdida no jogo”.

“Eu acho que você dentro do jogo não se posiciona”, disse o ator. “Você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. Pra mim você era apenas a amiga da Bárbara. Pra mim você tá perdida no jogo”, disse o ex-Rebelde.

Arthur ainda se defendeu da acusação de que seria covarde por não indicar Jade Picon à berlinda. “Como vou indicar a Jade? Eu nunca fui líder, se eu for não tenho problema de indicar ela. Acho ela uma boa jogadora, se eu tiver a oportunidade e achar ideal no momento eu vou colocar, mas o jogo não se ganha com só emoção e por isso você não ganha, Laís”, afirmou o ator.

