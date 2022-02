‘BBB 22′: Ludmilla comenta sobre fama de ‘planta’ de Brunna

Brunna Gonçalves é uma das emparedadas desta semana no Big Brother Brasil. Em apoio a sua mulher, Ludmilla usou as redes sociais para falar sobre a fama de “planta” que a dançarina recebeu no reality show. “A Bruna pode até ser planta, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, quem não é planta nessa edição?”, questionou em seu twitter.

A cantora também afirmou que “a sociedade gosta de assistir mulheres pretas apenas em duas posições: de vítima ou de raivosa”. E acrescentou que é bom ver a bailarina como “planta”, tranquila e em paz com seus valores.

Para ajudar a sua amada no paredão, a cantora está promovendo mutirões de votação. Ela está até fazendo promessas para que a sister fique na casa. “Foi aqui que pediram mais um Lud Session? Se a Bru voltar desse paredão eu vou pensar no caso de vcs”, escreveu. Lud Session é um projeto realizado por Ludmilla em que a artista conta com participação de outros cantores para apresentar diferentes músicas no seu canal do YouTube.

O primeiro lançamento foi com Xamã e o segundo com Gloria Groove.

SAUDADES

A saudade está batendo forte! Na festa do BBB 22 de sábado (19), Brunna Gonçalves chorou ao ouvir a música “Maldivas”, escrita pela cantora Ludmilla para ela.

Emocionada, a bailarina abriu os braços e começou a cantar com os outros brothers e sisters. Pedro Scooby se aproximou e a abraçou. E, seguida, Eslovênia e Linn da Quebrada também apararam a sister.

Ao ver a reação da esposa na festa, Ludmilla se manifestou em suas redes sociais.

A música tocou após o show de Thiaguinho. Foi a primeira vez que Brunna ouviu a canção pronta, como explicou Ludmilla em outro post.

Brunna enfrenta amanhã o paredão dessa semana ao lado de Paulo André e Gustavo.