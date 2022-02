‘BBB 22’: Lucas afirma está focado em eliminar Brunna Gonçalves

A estreia de Brunna Gonçalves no paredão do “BBB 22″ movimentou as redes sociais e as apostas de quem deve sair do reality show da Globo, nesta terça-feira (22). Já, dentro da casa, o “Fora Brunna” virou uma das prioridades de Lucas, líder da semana e responsável pela colocação da dançarina na berlinda.

Para o primeiro líder do grupo pipoca na edição, a saída da famosa do “Big Brother Brasil” é uma motivação e prioridade. Em uma conversa com Gustavo, que também está no paredão, Lucas confirmou suas razões para escolher Brunna.

“Ela tá aqui e eu vou votar nela. Eu quero fugir do paredão e eu vou votar em quem não vota em mim? Ficar com medo dela? eu quero que ela saia”, explicou o anônimo, que é conhecido como “barão da piscadinha”.

lucas falou sobre não ter medo de votar na brunna



"ela tá aqui e eu vou votar nela. eu quero fugir do paredão e eu vou votar em quem não vota em mim? ficar com medo dela? eu quero que ela saia" #bbb22



pic.twitter.com/5Iwt8amImb — Farofoou (@Farofoou) February 21, 2022

A atitude de Lucas também foi explicada no raio-x, de segunda-feira (21). “Só para esclarecer meu voto. Ela vota em mim, e eu sou uma das prioridades dela para sair da casa. Foi um voto de proteção. E veio um movimento de redes de proteção e são termos que nunca foram usados aqui na casa, mas existia. A chance dela ir pela casa era muito pequena e meus amigos estão sendo bombardeados o tempo todo”.

Vale lembrar que Brunna Gonçalves é uma das aliadas de Eslovênia, ficante do capixaba dentro da casa do “BBB 22″. Logo, a saída da esposa de Ludmilla do programa atrapalha o jogo dela, que é tida como uma das queridinhas do reality show da Globo.

LEIA TAMBÉM:

Brunna, Paulo André e Gustavo estão no quinto paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Em uma conversa com Arthur Aguiar, novo amigo de Lucas, a proximidade da pernambucana com a galera do quarto Lollipop, famoso grupo contra o ator de “Rebelde”, virou um dos temas principais. “Depois, eu vou chamar a Nat [Natália] para conversar com ela sobre o que ela está pensando. A Eslô [Eslovênia], mais ou menos”, disse o líder.

Arthur concordou que a sister é uma questão para o amigo. “A Eslô, para você, é complicado, mano”. Em seguida, ele prometeu evitar papos de jogo com Eslovênia: “Não vou falar sobre voto para ela, não vou falar nada para ela. Pode falar sobre o jogo. Sobre jogada, não”.

Brunna se emociona ao ouvir música 'Maldivas', de Ludmilla Twitter (Reprodução)

Por fim, Arthur Aguiar colocou uma culpa nele mesmo e chegou a uma conclusão sobre o assunto: “É natural, eu que não deveria ter falado. Mas é que, na verdade, eu queria falar para você, mas ela estava, e eu acabei falando. Mas, foi bom, porque eu entendi que não posso falar mesmo”.

LEIA TAMBÉM: