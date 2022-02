BBB 22: Irmão de Jade pede eliminação de Laís

Leo Picon, irmão de Jade Picon, admitiu estar preocupado com a proximidade da influenciadora digital com Laís dentro no BBB 22. Em seu perfil no Twitter, o youtuber chegou a defender na última segunda-feira (21) a eliminação da médica.

“Tem como eliminar a Laís hoje e não ter paredão amanhã?”, escreveu Leo. Em seguida, completou: “Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade”.

Jogo da Discórdia

Como de praxe em toda segunda-feira, ontem foi dia de Jogo da Discórdia na casa mais vigiada do Brasil. Laís foi alvo de Arthur Aguiar, que não poupou críticas a sister.

A dinâmica era simples: cada brother deveria distribuir dois colares, um escrito “meu maior aliado” e outro escrito “não ganha de jeito nenhum”. Além das frases, os colares também contavam com emojis, como cobra, planta, coração partido, estrela, carinha feliz e coração normal.

Arthur colocou o colar de aliado em Tiago Abravanel e elegeu Laís como a pessoa que não ganha de jeito nenhum.

“Eu acho que você dentro do jogo não se posiciona”, disse o ator. “Você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. Pra mim você era apenas a amiga da Bárbara. Pra mim você tá perdida no jogo”.

O ex-Rebelde ainda se defendeu da acusação de que seria covarde por não indicar Jade à berlinda. “Como vou indicar a Jade? Eu nunca fui líder, se eu for não tenho problema de indicar ela. Acho ela uma boa jogadora, se eu tiver a oportunidade e achar ideal no momento eu vou colocar, mas o jogo não se ganha com só emoção e por isso você não ganha, Laís”, afirmou.

Hoje tem paredão

Estão no paredão desta terça-feira (22) Brunna Gonçalves, Paulo André e Gustavo.

No domingo (20), os moradores da casa tiveram que votar em uma nova dinâmica, em que foram divididos em três grupos. Cada um deles tinha que escolher, em consenso, um participante para ir para berlinda.

Arthur Aguiar, como anjo da semana, protegeu Natália, que já esteve em outros três paredões. Em seguida, Lucas escolheu Brunna Gonçalves para ir ao paredão.

Na formação pela casa, os participantes foram divididos entre Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves (Quarto Lollipop); Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo (Quarto Grunge) e Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel (Confessionário). O primeiro grupo votou em Jessilane, o segundo em Eliezer e o terceiro em Paulo André.

Gustavo já estava na eliminação do Big Brother Brasil 22. Ele foi indicado por Brunna, que atendeu o big fone, na sexta-feira (17).

Assim, o quinto paredão do BBB 22 foi formado por Brunna, Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André. Todos, exceto a dançarina Brunna, que foi indicada pelo líder participaram da prova bate-volta, que salvou dois emparedados.

