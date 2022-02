‘BBB 22′: Entenda como Gustavo virou o novo alvo do reality show

O jogo da discórdia, que aconteceu nesta segunda-feira (22), levou muita confusão aos confinados do “BBB 22″. Mas, além dos barracos, deixou claro que Gustavo, o ex-morador da casa de vidro e atual ficante de Laís, é o novo alvo de muitos participantes do reality show da Globo.

Na dinâmica, onde cada participante tinha que apontar quem era seu aliado e quem não ganhava o game de jeito nenhum, o brother ganhou o maior número de placas negativas. Eliezer, Vyni, Eslovênia, Jade Picon e Tiago Abravanel foram os que afirmaram que ele não tinha chances no programa.

A postura de Gustavo foi o principal motivo para a escolha no jogo da discórdia do “BBB 22″. De forma geral, os brothers e sisters apontaram que ele é muito estrategista e que o fato de ter informações privilegiadas não agrega em nada se não souber passar.

Tiago Abravanel, também se emocionou ao falar. Para o neto de Silvio Santos, o fato de ter entrado na casa principal depois que o jogo começou não faz com que ele não consiga formar alianças e conquistar as pessoas dentro da casa e, caso ele não deixe o programa nesta terça-feira (22), o “hétero top”poderá reavaliar seu jogo dentro do “BBB 22″.

Brunna, Paulo André e Gustavo estão no quinto paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Já o novo alvo do “Big Brother Brasil” afirmou que não foi para o jogo para ficar na zona de conforto e que quer movimentar as “peças”. “Se fosse para ficar na minha zona de conforto eu ficava lá fora. Eu vim aqui para mudar a minha história e não para ser planta”, afirmou Gustavo.

Briga entre Arthur e Laís

O jogo da discórdia no “BBB 22″ movimentou a noite de Laís e Arthur, que brigaram feio. O ator colocou o colar de “não ganha” em Laís. Já a médica elegeu o famoso como quem “não ganha”.

“Eu acho que você dentro do jogo não se posiciona”, disse o ator. “Você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. Pra mim você era apenas a amiga da Bárbara. Pra mim você tá perdida no jogo”.

O ex- “Rebelde” ainda se defendeu da acusação de que seria covarde por não indicar Jade Picon à berlinda. “Como vou indicar a Jade? Eu nunca fui líder, se eu for não tenho problema de indicar ela. Acho ela uma boa jogadora, se eu tiver a oportunidade e achar ideal no momento eu vou colocar, mas o jogo não se ganha com só emoção e por isso você não ganha, Laís”, afirmou.

