‘Acorda, minha irmã’, diz vocalista de banda em post sobre Paulinha Abelha

Daniel Diau, vocalista da banda Calcinha Preta, fez um post em seu perfil no Instagram pedindo pela recuperação da cantora e colega de banda Paulinha Abelha na madrugada desta terça-feira (22).

“Acorda minha irmã estamos todos aqui orando intercedendo por você crendo no Deus do impossível, seu milagre é grande eu nunca duvidei. Levante dessa cama está nos fazendo falta sua alegria. A palavra diz depois da tempestade vêm a bonança e ela já está chegando em nome de Jesus”, escreveu o cantor na rede social.

Paulinha foi internada no dia 11 de fevereiro em Aracaju, Sergipe, com um quadro de alteração renal que evoluiu para um coma.

Na última segunda-feira (21), o empresário do grupo, Diassis Marques, detalhou o estado de saúde da cantora. Segundo ele, o quadro neurológico de Paulinha é muito grave, mas os médicos não conseguem fechar um diagnóstico e continuam fazendo exames. “É muito angustiante! Nós, a família dela e o marido estamos acreditando em um milagre. Eu creio!”, disse.

No sábado passado (19), chegou-se a cogitar que ela estava com um quadro infeccioso por bactéria, como uma meningite, mas exames complementares afastaram a possibilidade dela estar com “doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”.

Morte cerebral desmentida

Na semana passada, o ex-marido da cantora, Marlus Viana, foi a uma rede de TV local para desmentir boatos de que a cantora estivesse com morte cerebral.

Ele pediu ainda que as pessoas só tomassem como factuais as informações veiculadas diariamente pelo instagram de Paulinha e da banda de forró Calcinha Preta para evitar a disseminação de notícias falsas.

A cantora tem 43 anos de idade e é casada atualmente com o dançarino Clevinho Santos. Canta no grupo de forró Calcinha Preta desde 1998. Ela se desligou da banda duas vezes nesse período, mas retornou em 2018.