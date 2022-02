A verdade sobre a provável ausência do príncipe Harry no tributo ao avô

Uma cerimônia memorial em honra do príncipe Philip, que faleceu no início do ano passado, deve ser realizada no mês de abril deste ano e o evento pretende reunir os membros da realeza britânica em Londres. A data exata do evento ainda não foi revelada mas é muito provável que Harry e Meghan não estejam presentes.

O príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, faleceu no dia 9 de abril do ano passado aos 99 anos. O velório, que aconteceu no dia 17 de abril, marcou a primeira viagem do príncipe Harry ao Reino Unido após a mudança para a Califórnia, depois de ter se mudado com Meghan Markle para os Estados Unidos, onde vivem desde meados de 2020.

A verdade é que o príncipe Harry iniciou na última sexta, 18, uma batalha judicial no Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido contra o Ministério do Interior britânico. O duque de Sussex pede que o ministério arque com as despesas e providencie proteção policial para ele, para Meghan Markle e para seus filhos quando viajem ao Reino Unido.

Leia mais: Camilla sempre “desconfiou” de Meghan Markle, revela biógrafo da realeza

O fato é que, caso ele e Meghan viajem para o memorial do príncipe Philip, isso minaria as tentativas de Harry de ganhar a causa, já que mostraria à Justiça Reino Unido que é possível e seguro ambos estarem no país sem necessitar de segurança da Coroa.

O Mail On Sunday divulgou que uma fonte, não identificada e próxima à realeza, disse que: “Eles (a família real) não acham que é provável que ele (Harry) volte porque isso prejudicaria sua posição de que é perigoso”.

Entenda a briga de Harry na Justiça

Harry e Meghan perderam a proteção policial paga pela Coroa britânica quando abdicaram de seus cargos como membros seniores da realeza britânica, no início de 2020. O advogado de Harry disse que ele e Meghan gostariam de levar seus filhos para o Reino Unido esporadicamente, mas afirmou também que trata-se de uma viagem muito perigosa.

Em apresentações por escrito, Robert Palmer QC, do Ministério do Interior britânico, disse que “quanto mais informações forem colocadas no domínio público sobre quem tem proteção de segurança pública, mais fácil será para que atores hostis juntem essas informações com outros materiais de domínio público para permitir que inferências sejam feitas sobre o grau de proteção concedido a esses indivíduos e a outras pessoas”.

Harry argumenta que sua equipe de segurança privada americana não tem jurisdição no exterior ou acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido, tornando uma viagem de sua família ao seu país algo extremamente perigoso.

O advogado de Harry disse que o duque de Sussex preferiria financiar a segurança dele e de sua família de forma particular, mas a impossibilidade de que sua equipe tenha jurisdição para ações mais efetivas fora dos Estados Unidos, faz com que sua equipe de segurança seja insuficiente.